https://ria.ru/20230616/kasperskiy-1878502548.html

Касперский назвал самые распространенные языки мира в среде хакеров

Касперский назвал самые распространенные языки мира в среде хакеров - РИА Новости, 16.06.2023

Касперский назвал самые распространенные языки мира в среде хакеров

Большинство хакеров в мире говорят на китайском языке, на втором месте — русский, на третьем — испанский и португальский, заявил РИА Новости глава "Лаборатории... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T03:49

2023-06-16T03:49

2023-06-16T14:48

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Большинство хакеров в мире говорят на китайском языке, на втором месте — русский, на третьем — испанский и португальский, заявил РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский. "Больше всего зловредов профессиональных и непрофессиональных говорят на китайском языке. На втором месте стоит русский язык и дальше — мне сложно сказать — наверное, испанский-португальский", — рассказал он в кулуарах ПМЭФ.Причем, по словам Касперского, в последнем случае речь не об Испании, а о Латинской Америке: "Мы знаем по случаям ареста, расследованиям, что большинство идет из Латинской Америки, не из Испании". Дальше, по его мнению, следуют турецкий и ломаный английский (так называемый Broken English), но здесь языковую принадлежность злоумышленников определить труднее. "Кто за этим стоит? Кто угодно", — добавил Касперский. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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технологии, латинская америка, испания, евгений касперский, лаборатория касперского, в мире