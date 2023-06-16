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Такер Карлсон одним жестким словом описал Байдена - РИА Новости, 16.06.2023
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11:01 16.06.2023 (обновлено: 16:38 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/karlson-1878557917.html
Такер Карлсон одним жестким словом описал Байдена
Такер Карлсон одним жестким словом описал Байдена - РИА Новости, 16.06.2023
Такер Карлсон одним жестким словом описал Байдена
В новом эпизоде своего шоу в Twitter известный американский телеведущий Такер Карлсон завуалированно назвал президента США Джо Байдена диктатором. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:01
2023-06-16T16:38
в мире
сша
джо байден
саддам хусейн
twitter
такер карлсон
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В новом эпизоде своего шоу в Twitter известный американский телеведущий Такер Карлсон завуалированно назвал президента США Джо Байдена диктатором."Он не делает фотосессий и не ездит в зеркальных солнцезащитных очках на спортивном автомобиле, чтобы убедить вас, что он не дряхлый, а мощный и мудрый. Это просто не его стиль", — сыронизировал журналист.Кроме того, добавил Карлсон, если бы Байден был диктатором, то у него была бы соответствующая семья. В пример он привел президента Ирака Саддама Хусейна и его сыновей. По словам Карлсона, они были принцами, "которые жили вне закона, и, как сыновья диктатора, они знали, что могут делать что хотят, и именно это они и делали". Так он намекнул на скандалы вокруг сына главы Белого дома Хантера Байдена, против которого ведется расследование о налоговых преступлениях и лжесвидетельстве, связанном с покупкой оружия.Среди прочих признаков журналист назвал проблемы со здоровьем, которые очевидны для всех, но только не для американских СМИ, и семейные сексуальные скандалы.В апреле Fox News отстранил Карлсона от эфира, но держит его в штате до 2025 года. Запуск собственного шоу телеведущего в Twitter канал расценивает как нарушение условий контракта.
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в мире, сша, джо байден, саддам хусейн, twitter, такер карлсон
В мире, США, Джо Байден, Саддам Хусейн, Twitter, Такер Карлсон
Такер Карлсон одним жестким словом описал Байдена

Журналист Карлсон в новом эпизоде своего шоу перечислил черты диктатора, присущие Байдену

© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В новом эпизоде своего шоу в Twitter известный американский телеведущий Такер Карлсон завуалированно назвал президента США Джо Байдена диктатором.
"Он не делает фотосессий и не ездит в зеркальных солнцезащитных очках на спортивном автомобиле, чтобы убедить вас, что он не дряхлый, а мощный и мудрый. Это просто не его стиль", — сыронизировал журналист.
Кроме того, добавил Карлсон, если бы Байден был диктатором, то у него была бы соответствующая семья. В пример он привел президента Ирака Саддама Хусейна и его сыновей. По словам Карлсона, они были принцами, "которые жили вне закона, и, как сыновья диктатора, они знали, что могут делать что хотят, и именно это они и делали". Так он намекнул на скандалы вокруг сына главы Белого дома Хантера Байдена, против которого ведется расследование о налоговых преступлениях и лжесвидетельстве, связанном с покупкой оружия.
Среди прочих признаков журналист назвал проблемы со здоровьем, которые очевидны для всех, но только не для американских СМИ, и семейные сексуальные скандалы.
В апреле Fox News отстранил Карлсона от эфира, но держит его в штате до 2025 года. Запуск собственного шоу телеведущего в Twitter канал расценивает как нарушение условий контракта.
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В миреСШАДжо БайденСаддам ХусейнTwitterТакер Карлсон
 
 
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