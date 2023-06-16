https://ria.ru/20230616/investproekty-1878643694.html
Ленинградская и Тульская области реализуют совместные инвестпроекты
Ленинградская и Тульская области реализуют совместные инвестпроекты - РИА Новости, 16.06.2023
Ленинградская и Тульская области реализуют совместные инвестпроекты
Власти Ленинградской и Тульской областей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили соглашение о создании благоприятных условий для... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T14:46
2023-06-16T14:46
2023-06-16T14:46
ленинградская область
пмэф 2023
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Власти Ленинградской и Тульской областей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили соглашение о создании благоприятных условий для реализации совместных инвестиционных проектов, поддержки бизнеса и культурных проектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленобласти.Документ, отметили в обладминистрации, стал развитием рабочих отношений, заложенных в ходе визита в Ленинградскую область делегации Тульской области во главе с заместителем губернатора Тульской области Галиной Якушкиной в апреле 2023 года. В ходе знакомства гостей с социально-экономической сферой Ленинградской области стороны отметили взаимную заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества и необходимость закрепления намерений соответствующим документом."Тульская область сегодня ― один из самых стремительно и динамично развивающихся регионов Российской Федерации. Очень много современных практик, технологий, современных процессов появляется здесь. Понятно почему ― в регионе сегодня очень инициативный, грамотный и целеустремленный руководитель. И есть чему поучиться и мне, и моим коллегам у правительства Тульской области. Я не сомневаюсь, что это сотрудничество будет действительно высокоэффективным. В добрый путь!", ― прокомментировал подписание Александр Дрозденко.Соглашение предусматривает сотрудничество в инвестиционной предпринимательской деятельности, промышленности, транспорте, топливно-энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве, агропромышленном комплексе, науке и инновациях, охране окружающей среды, образовании, молодежной политике, здравоохранении, культуре, физической культуре и спорте, туризме, охране труда и социальной защите населения, подытожили в пресс-службе правительства Ленобласти.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пмэф 2023, александр дрозденко
Ленинградская область , ПМЭФ 2023, Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Власти Ленинградской и Тульской областей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили соглашение о создании благоприятных условий для реализации совместных инвестиционных проектов, поддержки бизнеса и культурных проектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленобласти.
Документ, отметили в обладминистрации, стал развитием рабочих отношений, заложенных в ходе визита в Ленинградскую область
делегации Тульской области во главе с заместителем губернатора Тульской области Галиной Якушкиной в апреле 2023 года. В ходе знакомства гостей с социально-экономической сферой Ленинградской области стороны отметили взаимную заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества и необходимость закрепления намерений соответствующим документом.
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"Тульская область сегодня ― один из самых стремительно и динамично развивающихся регионов Российской Федерации. Очень много современных практик, технологий, современных процессов появляется здесь. Понятно почему ― в регионе сегодня очень инициативный, грамотный и целеустремленный руководитель. И есть чему поучиться и мне, и моим коллегам у правительства Тульской области. Я не сомневаюсь, что это сотрудничество будет действительно высокоэффективным. В добрый путь!", ― прокомментировал подписание Александр Дрозденко
.
Соглашение предусматривает сотрудничество в инвестиционной предпринимательской деятельности, промышленности, транспорте, топливно-энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве, агропромышленном комплексе, науке и инновациях, охране окружающей среды, образовании, молодежной политике, здравоохранении, культуре, физической культуре и спорте, туризме, охране труда и социальной защите населения, подытожили в пресс-службе правительства Ленобласти.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.