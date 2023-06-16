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Сложно заставить одни страны тупо следовать интересам других, заявил Путин

Сложно заставить одни страны тупо следовать интересам других, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023

Сложно заставить одни страны тупо следовать интересам других, заявил Путин

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, высказал мнение, что заставить одни страны тупо следовать... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:30

2023-06-16T17:30

2023-06-16T17:30

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россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, высказал мнение, что заставить одни страны тупо следовать интересам других в современном мире сложно, а подчас невозможно. "Заставить другие страны тупо следовать чьим-то интересам в современном мире сложно, это подчас практически невозможно. Ну как можно заставить какую-то страну с многомиллионным населением сказать: "не покупайте у России зерно, голодайте, пусть ваши люди умирают от голода". Ну кто так может сказать? А если кто-то может, какой-то придурок так и говорит, то его слушать не будут, не будут слушать, в этом вся проблема", - сказал Путин. Он отметил, что те люди, которые это делают, они в конце концов должны понять, что это контрпродуктивно "не только для какой-то мировой экономики, не понятно какой, на первый взгляд, для миллионов людей это неприемлемо". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, в мире