Греф не смог с нескольких попыток завести новую Lada Aura

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф на полях ПМЭФ сел за руль нового автомобиля Lada Aura, но не смог его завести, при этом внутри машины ему показалось комфортно. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов представил новинку главе Минфина Антону Силуанову. На прошлом ПМЭФ министр допустил, что чиновников могут пересадить на Lada: будет достойный продукт - государство обеспечит спрос. Греф осматривал машину вместе с Силуановым. Глава Сбербанка присел на заднее сиденье и одобрил пространство для ног в салоне автомобиля: "У меня ноги не самые длинные, но и не самые короткие - вполне комфортно". После этого Греф сел за руль, но не смог завести машину с нескольких попыток. Неловкую ситуацию спас Силуанов. "Можно посмотреть, что там?" - министр открыл капот, осмотрел "начинку", сел за руль и завел машину с пол-оборота. "Она меня чувствует", - сказал Силуанов, снял пиджак и уехал. Сзади сидел глава "АвтоВАЗа". "Вот что значит настоящий министр финансов", - прокомментировал Соколов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф и
Президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф на полях ПМЭФ сел за руль нового автомобиля Lada Aura, но не смог его завести, при этом внутри машины ему показалось комфортно.
Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов представил новинку главе Минфина Антону Силуанову. На прошлом ПМЭФ министр допустил, что чиновников могут пересадить на Lada: будет достойный продукт - государство обеспечит спрос.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Греф осматривал машину вместе с Силуановым. Глава Сбербанка присел на заднее сиденье и одобрил пространство для ног в салоне автомобиля: "У меня ноги не самые длинные, но и не самые короткие - вполне комфортно".
После этого Греф сел за руль, но не смог завести машину с нескольких попыток. Неловкую ситуацию спас Силуанов. "Можно посмотреть, что там?" - министр открыл капот, осмотрел "начинку", сел за руль и завел машину с пол-оборота.
"Она меня чувствует", - сказал Силуанов, снял пиджак и уехал. Сзади сидел глава "АвтоВАЗа". "Вот что значит настоящий министр финансов", - прокомментировал Соколов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Матвиенко похвалила АвтоВАЗ за комфорт автомобиля Lada Vesta
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.