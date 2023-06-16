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Греф не смог с нескольких попыток завести новую Lada Aura - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
12:58 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/gref-1878603568.html
Греф не смог с нескольких попыток завести новую Lada Aura
Греф не смог с нескольких попыток завести новую Lada Aura - РИА Новости, 16.06.2023
Греф не смог с нескольких попыток завести новую Lada Aura
Глава Сбербанка Герман Греф на полях ПМЭФ сел за руль нового автомобиля Lada Aura, но не смог его завести, при этом внутри машины ему показалось комфортно. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:58
2023-06-16T12:58
пмэф-2023
герман греф
антон силуанов
сбербанк россии
автоваз
максим соколов
lada vesta
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф на полях ПМЭФ сел за руль нового автомобиля Lada Aura, но не смог его завести, при этом внутри машины ему показалось комфортно. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов представил новинку главе Минфина Антону Силуанову. На прошлом ПМЭФ министр допустил, что чиновников могут пересадить на Lada: будет достойный продукт - государство обеспечит спрос. Греф осматривал машину вместе с Силуановым. Глава Сбербанка присел на заднее сиденье и одобрил пространство для ног в салоне автомобиля: "У меня ноги не самые длинные, но и не самые короткие - вполне комфортно". После этого Греф сел за руль, но не смог завести машину с нескольких попыток. Неловкую ситуацию спас Силуанов. "Можно посмотреть, что там?" - министр открыл капот, осмотрел "начинку", сел за руль и завел машину с пол-оборота. "Она меня чувствует", - сказал Силуанов, снял пиджак и уехал. Сзади сидел глава "АвтоВАЗа". "Вот что значит настоящий министр финансов", - прокомментировал Соколов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230601/matvienko-1875612594.html
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герман греф, антон силуанов, сбербанк россии, автоваз, максим соколов, lada vesta, экономика, авто
ПМЭФ-2023, Герман Греф, Антон Силуанов, Сбербанк России, АвтоВАЗ, Максим Соколов, Lada Vesta, Экономика, Авто
Греф не смог с нескольких попыток завести новую Lada Aura

Глава Сбербанка Греф одобрил новую Lada Aura, но не сумел завести ее с первого раза

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф и Президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф и Президент АО АВТОВАЗ Максим Соколов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф и Президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф на полях ПМЭФ сел за руль нового автомобиля Lada Aura, но не смог его завести, при этом внутри машины ему показалось комфортно.
Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов представил новинку главе Минфина Антону Силуанову. На прошлом ПМЭФ министр допустил, что чиновников могут пересадить на Lada: будет достойный продукт - государство обеспечит спрос.
ПМЭФ-2023. День третий
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

Сессия Женщины в промышленном развитии: новые горизонты

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

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2 из 10
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В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

Дмитрий Чернышенко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации и Борис Ротенберг, Основатель, руководитель программы по развитию российского автоспорта, SMP Racing в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

Работа студии радио Sputnik

Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

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В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

Сессия Новый мир – новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?

В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

Подписание соглашения о защите и поощрении капиталовложений между министерством экономического развития Российской Федерации и компания-инвестор ООО Экопарк-Нижний Новгород

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
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Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

Наталья Кравченко, Директор по стратегическому развитию, Кружковое движение Национальной технологической инициативы; председатель комиссии, Общественная палата Российской Федерации и Каринэ Хабирова, Председатель попечительского совета, благотворительный фонд Территория счастья

Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

Сессия Цифровой прыжок в агроиндустрии

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации и Роман Ротенберг, Первый вице-президент, Федерация хоккея России, главный тренер, Хоккейный клуб СКА, главный тренер сборной Россия 25 по хоккею

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

Участница в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
Греф осматривал машину вместе с Силуановым. Глава Сбербанка присел на заднее сиденье и одобрил пространство для ног в салоне автомобиля: "У меня ноги не самые длинные, но и не самые короткие - вполне комфортно".
После этого Греф сел за руль, но не смог завести машину с нескольких попыток. Неловкую ситуацию спас Силуанов. "Можно посмотреть, что там?" - министр открыл капот, осмотрел "начинку", сел за руль и завел машину с пол-оборота.
"Она меня чувствует", - сказал Силуанов, снял пиджак и уехал. Сзади сидел глава "АвтоВАЗа". "Вот что значит настоящий министр финансов", - прокомментировал Соколов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Обновленная Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Матвиенко похвалила АвтоВАЗ за комфорт автомобиля Lada Vesta
1 июня, 17:31
 
ПМЭФ-2023Герман ГрефАнтон СилуановСбербанк РоссииАвтоВАЗМаксим СоколовLada VestaЭкономикаАвто
 
 
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