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Греф не смог с нескольких попыток завести новую Lada Aura

Греф не смог с нескольких попыток завести новую Lada Aura - РИА Новости, 16.06.2023

Греф не смог с нескольких попыток завести новую Lada Aura

Глава Сбербанка Герман Греф на полях ПМЭФ сел за руль нового автомобиля Lada Aura, но не смог его завести, при этом внутри машины ему показалось комфортно. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:58

2023-06-16T12:58

2023-06-16T12:58

пмэф-2023

герман греф

антон силуанов

сбербанк россии

автоваз

максим соколов

lada vesta

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф на полях ПМЭФ сел за руль нового автомобиля Lada Aura, но не смог его завести, при этом внутри машины ему показалось комфортно. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов представил новинку главе Минфина Антону Силуанову. На прошлом ПМЭФ министр допустил, что чиновников могут пересадить на Lada: будет достойный продукт - государство обеспечит спрос. Греф осматривал машину вместе с Силуановым. Глава Сбербанка присел на заднее сиденье и одобрил пространство для ног в салоне автомобиля: "У меня ноги не самые длинные, но и не самые короткие - вполне комфортно". После этого Греф сел за руль, но не смог завести машину с нескольких попыток. Неловкую ситуацию спас Силуанов. "Можно посмотреть, что там?" - министр открыл капот, осмотрел "начинку", сел за руль и завел машину с пол-оборота. "Она меня чувствует", - сказал Силуанов, снял пиджак и уехал. Сзади сидел глава "АвтоВАЗа". "Вот что значит настоящий министр финансов", - прокомментировал Соколов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230601/matvienko-1875612594.html

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герман греф, антон силуанов, сбербанк россии, автоваз, максим соколов, lada vesta, экономика, авто