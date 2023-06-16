https://ria.ru/20230616/gospodderzhka-1878722897.html

Путин рассказал, от чего должны зависеть меры господдержки в экономике

Путин рассказал, от чего должны зависеть меры господдержки в экономике - РИА Новости, 16.06.2023

Путин рассказал, от чего должны зависеть меры господдержки в экономике

Меры господдержки предприятий должны быть увязаны с зарплатами сотрудников, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:03

2023-06-16T17:03

2023-06-16T17:03

пмэф-2023

экономика

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878683436_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_501274a2c280dccaed9939b095205e54.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Меры господдержки предприятий должны быть увязаны с зарплатами сотрудников, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. "Меры государственной поддержки экономики, отраслей, системообразующих предприятий должны быть увязаны с повышением заработной платы сотрудников, с улучшением их условий труда... Я прошу правительство уделить этому самое пристальное внимание", - сказал он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, россия