https://ria.ru/20230616/gordon-1878618139.html
"Ча-ча-чао": Катя Гордон и Лера Кудрявцева выпустили совместную песню
"Ча-ча-чао": Катя Гордон и Лера Кудрявцева выпустили совместную песню - РИА Новости, 16.06.2023
"Ча-ча-чао": Катя Гордон и Лера Кудрявцева выпустили совместную песню
Юрист и музыкант Катя Гордон опубликовала на своем YouTube-канале совместный клип с телеведущей Лерой Кудрявцевой на песню "Ча-ча-чао!". РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:38
2023-06-16T17:38
2023-06-16T17:38
шоубиз
лера кудрявцева
гордон
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знаменитости
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Юрист и музыкант Катя Гордон опубликовала на своем YouTube-канале совместный клип с телеведущей Лерой Кудрявцевой на песню "Ча-ча-чао!". В композиции рассказывается о девушке, которая расстается с любимым мужчиной. Параллельно в ролике демонстрируют, как героини Гордон и Кудрявцевой становятся независимыми. Они отвергают подарки поклонников и развлекаются в компании мужчин в черных костюмах. Песню написала Катя Гордон, а сняла режиссер Александра Кристинова. В Сети тепло приняли совместную работу юриста и телеведущей. "Отличный клип, такие красотки! Браво!", "Молодцы! Мне понравилось", "Приятно смотреть на красивых и успешных", "Умницы и красавицы!" – отреагировали комментаторы. Катя Гордон начала музыкальную карьеру в 2009 году. За это время она написала песни для себя, а также для многих популярных исполнителей, в том числе Григория Лепса, Ани Лорак, Дмитрия Колдуна и других. Лера Кудрявцева выступает как певица тоже не в первый раз. В 2010-м она исполнила песню "Спи, мое солнышко" вместе с Алсу, Жасмин, Татьяной Булановой и Ириной Дубцовой.
https://ria.ru/20230610/korni-1877272696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лера кудрявцева, гордон, музыка, youtube, знаменитости
Шоубиз, Лера Кудрявцева, Гордон, Музыка, YouTube, Знаменитости
"Ча-ча-чао": Катя Гордон и Лера Кудрявцева выпустили совместную песню
Гордон и Кудрявцева устраивают вечеринку после расставания с бывшим в клипе "Ча-ча-чао!"
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости.
Юрист и музыкант Катя Гордон опубликовала
на своем YouTube-канале совместный клип с телеведущей Лерой Кудрявцевой на песню "Ча-ча-чао!".
В композиции рассказывается о девушке, которая расстается с любимым мужчиной. Параллельно в ролике демонстрируют, как героини Гордон и Кудрявцевой становятся независимыми. Они отвергают подарки поклонников и развлекаются в компании мужчин в черных костюмах.
Песню написала Катя Гордон, а сняла режиссер Александра Кристинова.
В Сети тепло приняли совместную работу юриста и телеведущей.
«
"Отличный клип, такие красотки! Браво!", "Молодцы! Мне понравилось", "Приятно смотреть на красивых и успешных", "Умницы и красавицы!" – отреагировали комментаторы.
Катя Гордон начала музыкальную карьеру в 2009 году. За это время она написала песни для себя, а также для многих популярных исполнителей, в том числе Григория Лепса, Ани Лорак, Дмитрия Колдуна и других.
Лера Кудрявцева выступает как певица тоже не в первый раз. В 2010-м она исполнила песню "Спи, мое солнышко" вместе с Алсу, Жасмин, Татьяной Булановой и Ириной Дубцовой.
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