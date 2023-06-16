https://ria.ru/20230616/glonass-1878505459.html

АО "ГЛОНАСС" планирует создание спутникового трекера для туристов

АО "ГЛОНАСС" планирует создание спутникового трекера для туристов - РИА Новости, 16.06.2023

АО "ГЛОНАСС" планирует создание спутникового трекера для туристов

АО "ГЛОНАСС" прорабатывает создание спутникового трекера с подключением к "ЭРА-ГЛОНАСС", который пригодится охотникам, рыболовам, туристам, рассказал РИА... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T05:36

2023-06-16T05:36

2023-06-16T05:36

пмэф-2023

технологии

россия

алексей райкевич

эра-глонасс

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. АО "ГЛОНАСС" прорабатывает создание спутникового трекера с подключением к "ЭРА-ГЛОНАСС", который пригодится охотникам, рыболовам, туристам, рассказал РИА Новости на ПМЭФ глава организации Алексей Райкевич. "Мы знаем о таком запросе людей и двигаемся в этом направлении, но сначала надо сделать доступный спутниковый трекер. Такое решение актуально для всей страны, особенно для Крайнего Севера, Якутии, где огромные территории, и далеко не везде есть возможность вызвать помощь", - рассказал Райкевич. Он добавил, что "безусловно, трекер для туристов должен быть компактным, недорогим, чтобы обеспечить массовость спроса". "Сеть связи для "ЭРА-ГЛОНАСС" объединяет зоны покрытия четырех крупнейших мобильных операторов, обеспечивая максимально доступную связь на всей территории России. Трекер сможет подключаться к наилучшему сигналу. Также он может быть наделен функцией кнопки SOS – вызова спасателей, как в автомобилях", - заключил глава организации. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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технологии, россия, алексей райкевич, эра-глонасс, общество