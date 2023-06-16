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АО "ГЛОНАСС" планирует оснастить машины Lada цифровыми помощниками - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
04:21 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/glonass-1878504050.html
АО "ГЛОНАСС" планирует оснастить машины Lada цифровыми помощниками
АО "ГЛОНАСС" планирует оснастить машины Lada цифровыми помощниками - РИА Новости, 16.06.2023
АО "ГЛОНАСС" планирует оснастить машины Lada цифровыми помощниками
Владельцы машин "АвтоВАЗа" в ближайшей перспективе смогут с помощью "ЭРА-ГЛОНАСС" вызвать эвакуатор или сотрудников ближайшего автосервиса, а кнопка SOS в... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T04:21
2023-06-16T04:21
пмэф-2023
экономика
алексей райкевич
автоваз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
максим соколов
эра-глонасс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Владельцы машин "АвтоВАЗа" в ближайшей перспективе смогут с помощью "ЭРА-ГЛОНАСС" вызвать эвакуатор или сотрудников ближайшего автосервиса, а кнопка SOS в автомобилях может пополниться функцией получить "голосового помощника", рассказал РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. "Вопрос сегодняшнего дня с "АвтоВАЗом" - обогатить уже устанавливаемые на все машины кнопки "SOS", как минимум, сервисом "Помощь на дороге" и "консьерж-сервисом". Для нас это возможность создать перспективное мультифункциональное устройство для автомобилистов", - сказал Райкевич. Он пояснил, что встроенная кнопка "SOS" через систему "ЭРА-ГЛОНАСС" позволяет водителю в случае поломки автомобиля в один клик вызвать эвакуатор или техподдержку из ближайшего автосервиса. Райкевич предположил, что производитель автомобилей мог бы предлагать своим клиентам эту функцию с бесплатным обслуживанием в течение, например, двух лет, а после - за рыночную абонентскую плату. Такой подход, считает Райкевич, станет конкурентным преимуществом перед зарубежными производителями, в том числе из Китая. "300 тысяч автомобилей по подписке подключены к нашему сервису "Помощь на дороге", это практиковали и западные бренды, которые ушли с российского рынка. А в перспективе мы с "АвтоВАЗом" можем придумать очень много интересных вещей. Оснастить этот сервис "голосовым помощником". К примеру, на скоростной магистрали происходит ДТП, и автомобили, которые в этом направлении двигаются, через "помощника" тут же получают оповещение. Готовое решение для повышения безопасности миллионов водителей, к "ЭРА-ГЛОНАСС" уже подключено 9,6 миллиона машин", - уточнил Райкевич. По словам главы АО "ГЛОНАСС", таким же образом сервис сможет сигнализировать водителю о крутых поворотах на маршруте, опасных или плохо освещенных участках дороги. "У нас с профильными министерствами, Минпромторгом и Минтрансом есть мысли достаточно быстро реализовать это. Есть "дорожная карта", которая может позволить это реализовать в течение полугода", - добавил он. В четверг на ПМЭФ президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов и Райкевич подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, "АвтоВАЗ" и АО "ГЛОНАСС" будут совместно прорабатывать предоставление владельцам автомобилей Lada консьерж-сервиса и услуги "Помощь на дороге", доступной для машин, подключенных к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/glonass-1878502170.html
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экономика, алексей райкевич, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), максим соколов, эра-глонасс
ПМЭФ-2023, Экономика, Алексей Райкевич, АвтоВАЗ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Максим Соколов, ЭРА-ГЛОНАСС
АО "ГЛОНАСС" планирует оснастить машины Lada цифровыми помощниками

Гендиректор: "ГЛОНАСС" планирует оснастить машины Lada цифровыми помощниками для водителей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтенд АО "Глонасс"
Стенд АО Глонасс - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Стенд АО "Глонасс". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Владельцы машин "АвтоВАЗа" в ближайшей перспективе смогут с помощью "ЭРА-ГЛОНАСС" вызвать эвакуатор или сотрудников ближайшего автосервиса, а кнопка SOS в автомобилях может пополниться функцией получить "голосового помощника", рассказал РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.
«
"Вопрос сегодняшнего дня с "АвтоВАЗом" - обогатить уже устанавливаемые на все машины кнопки "SOS", как минимум, сервисом "Помощь на дороге" и "консьерж-сервисом". Для нас это возможность создать перспективное мультифункциональное устройство для автомобилистов", - сказал Райкевич.
Он пояснил, что встроенная кнопка "SOS" через систему "ЭРА-ГЛОНАСС" позволяет водителю в случае поломки автомобиля в один клик вызвать эвакуатор или техподдержку из ближайшего автосервиса. Райкевич предположил, что производитель автомобилей мог бы предлагать своим клиентам эту функцию с бесплатным обслуживанием в течение, например, двух лет, а после - за рыночную абонентскую плату. Такой подход, считает Райкевич, станет конкурентным преимуществом перед зарубежными производителями, в том числе из Китая.
"300 тысяч автомобилей по подписке подключены к нашему сервису "Помощь на дороге", это практиковали и западные бренды, которые ушли с российского рынка. А в перспективе мы с "АвтоВАЗом" можем придумать очень много интересных вещей. Оснастить этот сервис "голосовым помощником". К примеру, на скоростной магистрали происходит ДТП, и автомобили, которые в этом направлении двигаются, через "помощника" тут же получают оповещение. Готовое решение для повышения безопасности миллионов водителей, к "ЭРА-ГЛОНАСС" уже подключено 9,6 миллиона машин", - уточнил Райкевич.
Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях Эра-Глонасс - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
АО "ГЛОНАСС" планирует снабжать "Яндекс.Карты" оперативными данными о ДТП
Вчера, 03:18
По словам главы АО "ГЛОНАСС", таким же образом сервис сможет сигнализировать водителю о крутых поворотах на маршруте, опасных или плохо освещенных участках дороги. "У нас с профильными министерствами, Минпромторгом и Минтрансом есть мысли достаточно быстро реализовать это. Есть "дорожная карта", которая может позволить это реализовать в течение полугода", - добавил он.
В четверг на ПМЭФ президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов и Райкевич подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, "АвтоВАЗ" и АО "ГЛОНАСС" будут совместно прорабатывать предоставление владельцам автомобилей Lada консьерж-сервиса и услуги "Помощь на дороге", доступной для машин, подключенных к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День второй
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

Автомобиль Lada X-Cross на выставке в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

Сессия Место для каждого: образование и наука в аграрных университетах

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

Посетители форума у стенда Московской области в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

Александр Шарабайко, Член правления, заместитель генерального директора по финансам и международным проектам, ПАО ФосАгро и Алмир Америко, Руководитель московского офиса Бразильского агентства по развитию экспорта Апекс Бразил

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

Стенд Виноград на выставке

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

Стенд РИА Новости

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

Стенд Псковской области на выставке

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

Сессия Международная кооперация: от задач к решению

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

Посетители на 2-ой Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаАлексей РайкевичАвтоВАЗМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Максим СоколовЭРА-ГЛОНАСС
 
 
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