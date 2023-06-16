https://ria.ru/20230616/glonass-1878504050.html

АО "ГЛОНАСС" планирует оснастить машины Lada цифровыми помощниками

АО "ГЛОНАСС" планирует оснастить машины Lada цифровыми помощниками - РИА Новости, 16.06.2023

АО "ГЛОНАСС" планирует оснастить машины Lada цифровыми помощниками

Владельцы машин "АвтоВАЗа" в ближайшей перспективе смогут с помощью "ЭРА-ГЛОНАСС" вызвать эвакуатор или сотрудников ближайшего автосервиса, а кнопка SOS в... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T04:21

2023-06-16T04:21

2023-06-16T04:21

пмэф-2023

экономика

алексей райкевич

автоваз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

максим соколов

эра-глонасс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Владельцы машин "АвтоВАЗа" в ближайшей перспективе смогут с помощью "ЭРА-ГЛОНАСС" вызвать эвакуатор или сотрудников ближайшего автосервиса, а кнопка SOS в автомобилях может пополниться функцией получить "голосового помощника", рассказал РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. "Вопрос сегодняшнего дня с "АвтоВАЗом" - обогатить уже устанавливаемые на все машины кнопки "SOS", как минимум, сервисом "Помощь на дороге" и "консьерж-сервисом". Для нас это возможность создать перспективное мультифункциональное устройство для автомобилистов", - сказал Райкевич. Он пояснил, что встроенная кнопка "SOS" через систему "ЭРА-ГЛОНАСС" позволяет водителю в случае поломки автомобиля в один клик вызвать эвакуатор или техподдержку из ближайшего автосервиса. Райкевич предположил, что производитель автомобилей мог бы предлагать своим клиентам эту функцию с бесплатным обслуживанием в течение, например, двух лет, а после - за рыночную абонентскую плату. Такой подход, считает Райкевич, станет конкурентным преимуществом перед зарубежными производителями, в том числе из Китая. "300 тысяч автомобилей по подписке подключены к нашему сервису "Помощь на дороге", это практиковали и западные бренды, которые ушли с российского рынка. А в перспективе мы с "АвтоВАЗом" можем придумать очень много интересных вещей. Оснастить этот сервис "голосовым помощником". К примеру, на скоростной магистрали происходит ДТП, и автомобили, которые в этом направлении двигаются, через "помощника" тут же получают оповещение. Готовое решение для повышения безопасности миллионов водителей, к "ЭРА-ГЛОНАСС" уже подключено 9,6 миллиона машин", - уточнил Райкевич. По словам главы АО "ГЛОНАСС", таким же образом сервис сможет сигнализировать водителю о крутых поворотах на маршруте, опасных или плохо освещенных участках дороги. "У нас с профильными министерствами, Минпромторгом и Минтрансом есть мысли достаточно быстро реализовать это. Есть "дорожная карта", которая может позволить это реализовать в течение полугода", - добавил он. В четверг на ПМЭФ президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов и Райкевич подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, "АвтоВАЗ" и АО "ГЛОНАСС" будут совместно прорабатывать предоставление владельцам автомобилей Lada консьерж-сервиса и услуги "Помощь на дороге", доступной для машин, подключенных к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/glonass-1878502170.html

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экономика, алексей райкевич, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), максим соколов, эра-глонасс