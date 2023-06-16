https://ria.ru/20230616/glonass-1878502170.html

АО "ГЛОНАСС" планирует снабжать "Яндекс.Карты" оперативными данными о ДТП

АО "ГЛОНАСС" планирует снабжать "Яндекс.Карты" оперативными данными о ДТП - РИА Новости, 16.06.2023

АО "ГЛОНАСС" планирует снабжать "Яндекс.Карты" оперативными данными о ДТП

Компания "ГЛОНАСС" может в оперативном режиме снабжать "Яндекс.Карты" и другие навигационные сервисы оперативной информацией о ДТП, в том числе передавать... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T03:18

2023-06-16T03:18

2023-06-16T03:18

пмэф-2023

технологии

алексей райкевич

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

яндекс

эра-глонасс

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Компания "ГЛОНАСС" может в оперативном режиме снабжать "Яндекс.Карты" и другие навигационные сервисы оперативной информацией о ДТП, в том числе передавать данные очевидцев аварий, сообщил РИА Новости на ПМЭФ гендиректор компании Алексей Райкевич. "Технология отработана с операторами дорог, и это решение мы можем масштабировать для обогащения таких сервисов, как "Яндекс.Карты". В частности, мы можем передавать им информацию о ДТП, а она мгновенно будет отображаться, предупреждая водителей. Такое решение сократит пробки и позволит заранее выбирать маршруты объезда", - отметил Райкевич. "Сейчас мы работаем в таком режиме с госкомпанией "Автодор" и с подведами Росавтодора. И водители, в частности, на участке трассы М-4 могут вызвать аварийного комиссара через "ЭРА-ГЛОНАСС", а оператор дороги за секунды получает координаты аварии и может предпринять меры, чтобы не было массовых аварий, заторов", - сказал он. По его словам, сервис позволит в том числе сообщать об авариях очевидцам в ручном режиме нажатием на кнопку SOS в автомобиле, подобная функция есть в приложениях "Яндекса". "Технически это достаточно просто реализовать", - уточнил Райкевич. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, алексей райкевич, федеральное дорожное агентство (росавтодор), яндекс, эра-глонасс, общество