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АО "ГЛОНАСС" планирует снабжать "Яндекс.Карты" оперативными данными о ДТП - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
03:18 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/glonass-1878502170.html
АО "ГЛОНАСС" планирует снабжать "Яндекс.Карты" оперативными данными о ДТП
АО "ГЛОНАСС" планирует снабжать "Яндекс.Карты" оперативными данными о ДТП - РИА Новости, 16.06.2023
АО "ГЛОНАСС" планирует снабжать "Яндекс.Карты" оперативными данными о ДТП
Компания "ГЛОНАСС" может в оперативном режиме снабжать "Яндекс.Карты" и другие навигационные сервисы оперативной информацией о ДТП, в том числе передавать... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T03:18
2023-06-16T03:18
пмэф-2023
технологии
алексей райкевич
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
яндекс
эра-глонасс
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Компания "ГЛОНАСС" может в оперативном режиме снабжать "Яндекс.Карты" и другие навигационные сервисы оперативной информацией о ДТП, в том числе передавать данные очевидцев аварий, сообщил РИА Новости на ПМЭФ гендиректор компании Алексей Райкевич. "Технология отработана с операторами дорог, и это решение мы можем масштабировать для обогащения таких сервисов, как "Яндекс.Карты". В частности, мы можем передавать им информацию о ДТП, а она мгновенно будет отображаться, предупреждая водителей. Такое решение сократит пробки и позволит заранее выбирать маршруты объезда", - отметил Райкевич. "Сейчас мы работаем в таком режиме с госкомпанией "Автодор" и с подведами Росавтодора. И водители, в частности, на участке трассы М-4 могут вызвать аварийного комиссара через "ЭРА-ГЛОНАСС", а оператор дороги за секунды получает координаты аварии и может предпринять меры, чтобы не было массовых аварий, заторов", - сказал он. По его словам, сервис позволит в том числе сообщать об авариях очевидцам в ручном режиме нажатием на кнопку SOS в автомобиле, подобная функция есть в приложениях "Яндекса". "Технически это достаточно просто реализовать", - уточнил Райкевич. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
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технологии, алексей райкевич, федеральное дорожное агентство (росавтодор), яндекс, эра-глонасс, общество
ПМЭФ-2023, Технологии, Алексей Райкевич, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Яндекс, ЭРА-ГЛОНАСС, Общество
АО "ГЛОНАСС" планирует снабжать "Яндекс.Карты" оперативными данными о ДТП

Гендиректор: "ГЛОНАСС" планирует снабжать "Яндекс.Карты" оперативными данными о ДТП

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс"
Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях Эра-Глонасс - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс" . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Компания "ГЛОНАСС" может в оперативном режиме снабжать "Яндекс.Карты" и другие навигационные сервисы оперативной информацией о ДТП, в том числе передавать данные очевидцев аварий, сообщил РИА Новости на ПМЭФ гендиректор компании Алексей Райкевич.
«
"Технология отработана с операторами дорог, и это решение мы можем масштабировать для обогащения таких сервисов, как "Яндекс.Карты". В частности, мы можем передавать им информацию о ДТП, а она мгновенно будет отображаться, предупреждая водителей. Такое решение сократит пробки и позволит заранее выбирать маршруты объезда", - отметил Райкевич.
"Сейчас мы работаем в таком режиме с госкомпанией "Автодор" и с подведами Росавтодора. И водители, в частности, на участке трассы М-4 могут вызвать аварийного комиссара через "ЭРА-ГЛОНАСС", а оператор дороги за секунды получает координаты аварии и может предпринять меры, чтобы не было массовых аварий, заторов", - сказал он.
По его словам, сервис позволит в том числе сообщать об авариях очевидцам в ручном режиме нажатием на кнопку SOS в автомобиле, подобная функция есть в приложениях "Яндекса".
"Технически это достаточно просто реализовать", - уточнил Райкевич.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. "Мы вместе"
© Фотохост-агентство РИА Новости

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Алексей Волин, Генеральный директор, ФГУП Космическая связь и Алексей Райкевич, Генеральный директор, АО ГЛОНАСС

В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.

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© Фотохост-агентство РИА Новости

В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
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В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
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Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

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© Фотохост-агентство РИА Новости

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

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Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости

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Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости

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Алексей Лихачев, Генеральный директор, Государственная корпорация по атомной энергии Росатом

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10 из 10

ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10

На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

Участникам форума предстоит большая работа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ТехнологииАлексей РайкевичФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)ЯндексЭРА-ГЛОНАССОбщество
 
 
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