https://ria.ru/20230616/ges-1878550621.html

Зампостпреда России в ООН заявил, что разрушение ГЭС было выгодно Киеву

Зампостпреда России в ООН заявил, что разрушение ГЭС было выгодно Киеву - РИА Новости, 16.06.2023

Зампостпреда России в ООН заявил, что разрушение ГЭС было выгодно Киеву

Атака на Каховскую ГЭС была выгодна Киеву в целях проведения так называемого контрнаступления, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T10:39

2023-06-16T10:39

2023-06-16T10:45

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

разрушение каховской гэс

херсонская область

ситуация в днр и лнр

украина

дмитрий полянский

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ООН, 16 июн - РИА Новости. Атака на Каховскую ГЭС была выгодна Киеву в целях проведения так называемого контрнаступления, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Есть множество свидетельств, которые сложно отрицать, и они указывают на ответственность Украины за это. Абсолютно очевидно, что Украине было выгодно провести этот диверсионный акт в целях так называемого контрнаступления. И я не думаю, что есть серьезная потребность в расследовании в этом отношении на данный момент", - сказал Полянский.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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