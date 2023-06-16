Лавров рассказал о выстраивании гарантий безопасности с Западом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Россия не готова выстраивать гарантии безопасности с Западом только на основе их обещаний или документов, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью RT.По его словам, против России развязали геополитическую войну. "Развязка этой ситуации может быть исключительно с учетом того, что это геополитический конфликт", поэтому его решение будет означать, в том числе, "необходимость решить проблему гарантий безопасности". "Мы эти гарантии не будем готовы выстраивать, опираясь на очередные обещания и даже на какие-то документы, которые Запад может предложить. Мы должны сами свою безопасность гарантировать", - сказал Лавров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Россия не готова выстраивать гарантии безопасности с Западом только на основе их обещаний или документов, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью RT.
По его словам, против России развязали геополитическую войну. "Развязка этой ситуации может быть исключительно с учетом того, что это геополитический конфликт", поэтому его решение будет означать, в том числе, "необходимость решить проблему гарантий безопасности".
"Мы эти гарантии не будем готовы выстраивать, опираясь на очередные обещания и даже на какие-то документы, которые Запад может предложить. Мы должны сами свою безопасность гарантировать", - сказал Лавров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
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