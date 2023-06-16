https://ria.ru/20230616/forum-1878783705.html

Руденя: участие в ПМЭФ позволит создать в Верхневолжье 8000 рабочих мест

Руденя: участие в ПМЭФ позволит создать в Верхневолжье 8000 рабочих мест - РИА Новости, 16.06.2023

Руденя: участие в ПМЭФ позволит создать в Верхневолжье 8000 рабочих мест

Участие Тверской области в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) позволит создать в регионе около 8 тысяч рабочих мест, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T20:03

2023-06-16T20:03

2023-06-16T20:03

тверская область

тверь

игорь руденя

союзмультфильм

пмэф 2023

тверская область

санкт-петербург

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ТВЕРЬ, 16 июн - РИА Новости. Участие Тверской области в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) позволит создать в регионе около 8 тысяч рабочих мест, сообщил губернатор Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, благодаря участию в ПМЭФ-2023 Тверская область заключила ряд соглашений о реализации крупных инвестпроектов, которые позволят создать новые рабочие места, в том числе высокотехнологичные. В частности, в компании "Аквариус", которая планирует запустить на производственном комплексе в Твери серийное сборочное производство серверного и компьютерного оборудования."Среди главных задач, которые были выполнены на этом форуме – привлечение новых инвесторов в регион и создание порядка 8 тысяч новых рабочих мест", - сказал Руденя по итогам пленарного заседания форума.На ПМЭФ-2023 подписаны важные для Верхневолжья соглашения в сфере развития туризма. Так, в Конаковском муниципальном округе совместно с киностудией "Союзмультфильм" планируется создать уникальный круглогодичный парк развлечений для семей. В Осташковском округе – 4-звездочный парк-отель с развитой инфраструктурой, в Торопецком - культурно-туристический кластер "Озеро Наговье", включая отель-усадьбу "Времена года" и воссоздание имения генерала, основателя русской военной контрразведки Алексея Куропаткина, пояснили в пресс-службе.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/aviapromyshlennost-1878706643.html

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тверская область

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тверь, игорь руденя, союзмультфильм, пмэф 2023, тверская область, санкт-петербург