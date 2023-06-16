Рейтинг@Mail.ru
Руденя: участие в ПМЭФ позволит создать в Верхневолжье 8000 рабочих мест - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
20:03 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/forum-1878783705.html
Руденя: участие в ПМЭФ позволит создать в Верхневолжье 8000 рабочих мест
Руденя: участие в ПМЭФ позволит создать в Верхневолжье 8000 рабочих мест - РИА Новости, 16.06.2023
Руденя: участие в ПМЭФ позволит создать в Верхневолжье 8000 рабочих мест
Участие Тверской области в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) позволит создать в регионе около 8 тысяч рабочих мест, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T20:03
2023-06-16T20:03
тверская область
тверь
игорь руденя
союзмультфильм
пмэф 2023
тверская область
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878783225_0:0:3615:2034_1920x0_80_0_0_541c1842a30a426fa435cf7f2664e2fa.jpg
ТВЕРЬ, 16 июн - РИА Новости. Участие Тверской области в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) позволит создать в регионе около 8 тысяч рабочих мест, сообщил губернатор Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, благодаря участию в ПМЭФ-2023 Тверская область заключила ряд соглашений о реализации крупных инвестпроектов, которые позволят создать новые рабочие места, в том числе высокотехнологичные. В частности, в компании "Аквариус", которая планирует запустить на производственном комплексе в Твери серийное сборочное производство серверного и компьютерного оборудования."Среди главных задач, которые были выполнены на этом форуме – привлечение новых инвесторов в регион и создание порядка 8 тысяч новых рабочих мест", - сказал Руденя по итогам пленарного заседания форума.На ПМЭФ-2023 подписаны важные для Верхневолжья соглашения в сфере развития туризма. Так, в Конаковском муниципальном округе совместно с киностудией "Союзмультфильм" планируется создать уникальный круглогодичный парк развлечений для семей. В Осташковском округе – 4-звездочный парк-отель с развитой инфраструктурой, в Торопецком - культурно-туристический кластер "Озеро Наговье", включая отель-усадьбу "Времена года" и воссоздание имения генерала, основателя русской военной контрразведки Алексея Куропаткина, пояснили в пресс-службе.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/aviapromyshlennost-1878706643.html
тверь
тверская область
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878783225_884:0:3615:2048_1920x0_80_0_0_6dafb07bce44f79064b8b8477bbbd501.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверь, игорь руденя, союзмультфильм, пмэф 2023, тверская область, санкт-петербург
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Союзмультфильм, ПМЭФ 2023, Тверская область, Санкт-Петербург
Руденя: участие в ПМЭФ позволит создать в Верхневолжье 8000 рабочих мест

Губернатор Руденя: участие в ПМЭФ позволит создать в Верхневолжье 8000 рабочих мест

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Тверской области Игорь Руденя на ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 16 июн - РИА Новости. Участие Тверской области в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) позволит создать в регионе около 8 тысяч рабочих мест, сообщил губернатор Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, благодаря участию в ПМЭФ-2023 Тверская область заключила ряд соглашений о реализации крупных инвестпроектов, которые позволят создать новые рабочие места, в том числе высокотехнологичные. В частности, в компании "Аквариус", которая планирует запустить на производственном комплексе в Твери серийное сборочное производство серверного и компьютерного оборудования.
"Среди главных задач, которые были выполнены на этом форуме – привлечение новых инвесторов в регион и создание порядка 8 тысяч новых рабочих мест", - сказал Руденя по итогам пленарного заседания форума.
На ПМЭФ-2023 подписаны важные для Верхневолжья соглашения в сфере развития туризма. Так, в Конаковском муниципальном округе совместно с киностудией "Союзмультфильм" планируется создать уникальный круглогодичный парк развлечений для семей. В Осташковском округе – 4-звездочный парк-отель с развитой инфраструктурой, в Торопецком - культурно-туристический кластер "Озеро Наговье", включая отель-усадьбу "Времена года" и воссоздание имения генерала, основателя русской военной контрразведки Алексея Куропаткина, пояснили в пресс-службе.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор АО НПО Родина Дмитрий Масленников во время заключения соглашения - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Руденя: в Тверской области расширят выпуск изделий для авиапромышленности
Вчера, 16:30
 
Тверская областьТверьИгорь РуденяСоюзмультфильмПМЭФ 2023Тверская областьСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала