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Путин пригласил участников ПМЭФ на первый Форум будущих технологий

Путин пригласил участников ПМЭФ на первый Форум будущих технологий - РИА Новости, 16.06.2023

Путин пригласил участников ПМЭФ на первый Форум будущих технологий

Президент РФ Владимир Путин пригласил участников Петербургского международного экономического форума принять участие в Форуме будущих технологий, который... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:39

2023-06-16T16:39

2023-06-16T16:44

пмэф-2023

экономика

россия

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пмэф 2023

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил участников Петербургского международного экономического форума принять участие в Форуме будущих технологий, который впервые состоится в июле. "Начиная с этого года, запускаем новую специальную площадку - Форум будущих технологий, где на ежегодной основе будут обсуждаться передовые направления технологического развития. Компании, регионы, научно-исследовательские команды будут представлять свои разработки, делиться опытом в освоении новейших решений. Первый форум пройдет совсем скоро - в июле. Будут обсуждаться перспективные идеи в области вычисления и передачи данных. Приглашаю всех принять в этом участие", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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экономика, россия, владимир путин, пмэф 2023, технологии