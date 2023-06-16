https://ria.ru/20230616/f-16-1878688078.html

Столтенберг не стал называть конкретные сроки поставок Украине F-16

Столтенберг не стал называть конкретные сроки поставок Украине F-16 - РИА Новости, 16.06.2023

Столтенберг не стал называть конкретные сроки поставок Украине F-16

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не назвал сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:53

2023-06-16T15:53

2023-06-16T16:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

f-16

йенс столтенберг

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568473855_0:43:3000:1731_1920x0_80_0_0_276d2d973b94a71cebb1b4fd96a2b7e9.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не назвал сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками."Многие союзники заявили о поддержке этой инициативы и о желании поучаствовать в подготовке (пилотов- ред.) для самолетов четвертого поколения для Украины. Тот факт, что союзники по НАТО начинают подготовку, означает, что потом можно будет в кратчайшие сроки принять решение о поставках самолетов. Когда это произойдет, будет зависеть от продолжительности обучения, а также от нашей постоянной оценки потребностей Украины, наиболее эффективных способов ей помочь", - сказал он. Столтенберг добавил, что намерение начать подготовку украинских пилотов уже этим летом высказали, в частности, Нидерланды и Дания.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, f-16, йенс столтенберг, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр