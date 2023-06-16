https://ria.ru/20230616/f-16-1878688078.html
Столтенберг не стал называть конкретные сроки поставок Украине F-16
Столтенберг не стал называть конкретные сроки поставок Украине F-16 - РИА Новости, 16.06.2023
Столтенберг не стал называть конкретные сроки поставок Украине F-16
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не назвал сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:53
2023-06-16T15:53
2023-06-16T16:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
f-16
йенс столтенберг
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не назвал сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками."Многие союзники заявили о поддержке этой инициативы и о желании поучаствовать в подготовке (пилотов- ред.) для самолетов четвертого поколения для Украины. Тот факт, что союзники по НАТО начинают подготовку, означает, что потом можно будет в кратчайшие сроки принять решение о поставках самолетов. Когда это произойдет, будет зависеть от продолжительности обучения, а также от нашей постоянной оценки потребностей Украины, наиболее эффективных способов ей помочь", - сказал он. Столтенберг добавил, что намерение начать подготовку украинских пилотов уже этим летом высказали, в частности, Нидерланды и Дания.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, f-16, йенс столтенберг, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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Столтенберг не стал называть конкретные сроки поставок Украине F-16
Столтенберг: сроки поставок Украине F-16 зависят от обучения пилотов и общей ситуации