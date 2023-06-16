https://ria.ru/20230616/ekonomika-1878707828.html

Путин призвал добиваться высоких темпов экономического роста

Путин призвал добиваться высоких темпов экономического роста - РИА Новости, 16.06.2023

Путин призвал добиваться высоких темпов экономического роста

Важно добиваться высоких темпов экономического роста и сохранить динамику цен, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании на ПМЭФ-2023. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:33

2023-06-16T16:33

2023-06-16T16:33

пмэф-2023

экономика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Важно добиваться высоких темпов экономического роста и сохранить динамику цен, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании на ПМЭФ-2023. "Нам важно одновременно добиваться высоких темпов экономического роста и сохранить динамику цен вблизи целевых значений в 4%", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин