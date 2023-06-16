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Россия выразила демарш США из-за планов поставить Украине F-16 - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:41 16.06.2023 (обновлено: 19:40 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/demarsh-1878764714.html
Россия выразила демарш США из-за планов поставить Украине F-16
Россия выразила демарш США из-за планов поставить Украине F-16 - РИА Новости, 16.06.2023
Россия выразила демарш США из-за планов поставить Украине F-16
Россия выразила демарш США из-за планов поставить Украине истребители F-16, способные нести ядерные заряды, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью RT на... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:41
2023-06-16T19:40
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
сергей лавров
оон
f-16
в мире
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С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Россия выразила демарш США из-за планов поставить Украине истребители F-16, способные нести ядерные заряды, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью RT на полях ПМЭФ-2023.&quot;Сейчас идет разговор о самолетах F-16, которые действительно могут быть оснащены для того, чтобы нести ядерное вооружение. Мы об этом сказали публично. И в рамках пяти постоянных членов СБ ООН, есть такая &quot;ядерная пятерка&quot;, эксперты периодически встречаются. Мы сделали там очень серьезный демарш. Американцы пытались отнекиваться и говорить, что &quot;неужели вы думаете, что отдадим Украине самолеты, которые будут нести ядерное оружие&quot;, — сообщил дипломат.Российские системы, которые будут наблюдать за истребителями F-16, не смогут отличить самолет, который не оснащен ядерным оружием, от того, который несет этот тип вооружения, подчеркнул министр."Ответ за военными, они знают, что делать. F-16 — военно-техническое произведение, поэтому если мы увидим, что эти самолеты полетели над Украиной и создают нам угрозу, конечно, будет тоже военно-технический ответ", — добавил Лавров.В мае на саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому планы обучения летчиков ВСУ пилотированию F-16. По словам помощника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон и союзники в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты и в каком количестве.Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не может назвать точные сроки поставок истребителей украинской армии, отметив, что это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. По его словам, намерение начать подготовку украинских военных уже этим летом высказали, в частности, Нидерланды и Дания.Как отметил на пленарном заседании ПМЭФ президент Владимир Путин, если Украина получит истребители F-16, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения этих самолетов.Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости выступает в качестве информационного партнера и фотохост-агентства форума.
https://ria.ru/20230529/f-16-1874808506.html
https://ria.ru/20230616/samolety-1878736198.html
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россия, украина, сша, сергей лавров, оон, f-16, в мире, пмэф 2023, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины, g7
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, ООН, F-16, В мире, ПМЭФ 2023, Джо Байден, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, G7
Россия выразила демарш США из-за планов поставить Украине F-16

Глава МИД Лавров: Россия даст военно-технический ответ на появление у Киева самолетов F-16

CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022Истребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022
Истребитель F-16 . Архивное фото
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С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Россия выразила демарш США из-за планов поставить Украине истребители F-16, способные нести ядерные заряды, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью RT на полях ПМЭФ-2023.
«

"Сейчас идет разговор о самолетах F-16, которые действительно могут быть оснащены для того, чтобы нести ядерное вооружение. Мы об этом сказали публично. И в рамках пяти постоянных членов СБ ООН, есть такая "ядерная пятерка", эксперты периодически встречаются. Мы сделали там очень серьезный демарш. Американцы пытались отнекиваться и говорить, что "неужели вы думаете, что отдадим Украине самолеты, которые будут нести ядерное оружие", — сообщил дипломат.

Российские системы, которые будут наблюдать за истребителями F-16, не смогут отличить самолет, который не оснащен ядерным оружием, от того, который несет этот тип вооружения, подчеркнул министр.
"Ответ за военными, они знают, что делать. F-16 — военно-техническое произведение, поэтому если мы увидим, что эти самолеты полетели над Украиной и создают нам угрозу, конечно, будет тоже военно-технический ответ", — добавил Лавров.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Лавров предупредил Запад из-за планов обучать украинских пилотов на F-16
29 мая, 13:23
В мае на саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому планы обучения летчиков ВСУ пилотированию F-16. По словам помощника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон и союзники в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты и в каком количестве.
Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не может назвать точные сроки поставок истребителей украинской армии, отметив, что это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. По его словам, намерение начать подготовку украинских военных уже этим летом высказали, в частности, Нидерланды и Дания.
Как отметил на пленарном заседании ПМЭФ президент Владимир Путин, если Украина получит истребители F-16, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения этих самолетов.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости выступает в качестве информационного партнера и фотохост-агентства форума.
Президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Самолеты F-16 будут гореть на Украине так же, как и Leopard, заявил Путин
Вчера, 17:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровООНF-16В миреПМЭФ 2023Джо БайденВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныG7
 
 
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