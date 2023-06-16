https://ria.ru/20230616/demarsh-1878764714.html

Россия выразила демарш США из-за планов поставить Украине F-16

Россия выразила демарш США из-за планов поставить Украине F-16 - РИА Новости, 16.06.2023

Россия выразила демарш США из-за планов поставить Украине F-16

Россия выразила демарш США из-за планов поставить Украине истребители F-16, способные нести ядерные заряды, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью RT на... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:41

2023-06-16T18:41

2023-06-16T19:40

специальная военная операция на украине

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С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Россия выразила демарш США из-за планов поставить Украине истребители F-16, способные нести ядерные заряды, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью RT на полях ПМЭФ-2023."Сейчас идет разговор о самолетах F-16, которые действительно могут быть оснащены для того, чтобы нести ядерное вооружение. Мы об этом сказали публично. И в рамках пяти постоянных членов СБ ООН, есть такая "ядерная пятерка", эксперты периодически встречаются. Мы сделали там очень серьезный демарш. Американцы пытались отнекиваться и говорить, что "неужели вы думаете, что отдадим Украине самолеты, которые будут нести ядерное оружие", — сообщил дипломат.Российские системы, которые будут наблюдать за истребителями F-16, не смогут отличить самолет, который не оснащен ядерным оружием, от того, который несет этот тип вооружения, подчеркнул министр."Ответ за военными, они знают, что делать. F-16 — военно-техническое произведение, поэтому если мы увидим, что эти самолеты полетели над Украиной и создают нам угрозу, конечно, будет тоже военно-технический ответ", — добавил Лавров.В мае на саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому планы обучения летчиков ВСУ пилотированию F-16. По словам помощника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон и союзники в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты и в каком количестве.Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не может назвать точные сроки поставок истребителей украинской армии, отметив, что это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. По его словам, намерение начать подготовку украинских военных уже этим летом высказали, в частности, Нидерланды и Дания.Как отметил на пленарном заседании ПМЭФ президент Владимир Путин, если Украина получит истребители F-16, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения этих самолетов.Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости выступает в качестве информационного партнера и фотохост-агентства форума.

https://ria.ru/20230529/f-16-1874808506.html

https://ria.ru/20230616/samolety-1878736198.html

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украина

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