https://ria.ru/20230616/bogomolov-1878883726.html

Богомолов усомнился в способности ИИ заменить живую энергию человека

Богомолов усомнился в способности ИИ заменить живую энергию человека - РИА Новости, 17.06.2023

Богомолов усомнился в способности ИИ заменить живую энергию человека

Худрук Театра на Бронной Константин Богомолов считает, что способность искусственного интеллекта заменить живую энергию человека – это большой вопрос. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-16T14:37

2023-06-16T14:37

2023-06-17T14:43

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Худрук Театра на Бронной Константин Богомолов считает, что способность искусственного интеллекта заменить живую энергию человека – это большой вопрос. "Я иногда думаю, что вот в кино пришла "цифра", а операторы по-прежнему мечтают снимать на пленки. И лучше у Рерберга, у Тарковского, который снимал только на пленку, и целый ряд других очень современных режиссеров все равно продолжают снимать на пленку. И многие операторы и фотолюбители знают, как ценны старые технологии", - сказал Богомолов на пленарной сессии "Технологии будущего: когда надо - уже поздно" на Петербургском международном экономическом форуме. Он добавил, что также "никакая электронная книга не заменила энергию живой печати". "И заменит ли созданный искусственным интеллектом образ человека реального, его живую энергию – это большой вопрос", - заключил режиссер. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, константин богомолов, россия, новости культуры