https://ria.ru/20230616/boeing-1878580850.html
"Аэрофлот" получит два самолета Boeing 737 со вторичного рынка
"Аэрофлот" получит два самолета Boeing 737 со вторичного рынка - РИА Новости, 16.06.2023
"Аэрофлот" получит два самолета Boeing 737 со вторичного рынка
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" получит 2 самолета Boeing 737 со вторичного рынка, в июле на них начнет летать входящая в группу "Россия", затем... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:04
2023-06-16T12:04
2023-06-16T12:04
пмэф-2023
экономика
аэрофлот
boeing 737
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" получит 2 самолета Boeing 737 со вторичного рынка, в июле на них начнет летать входящая в группу "Россия", затем они перейдут в "Аэрофлот", сообщил журналистам на ПМЭФ гендиректор перевозчика Сергей Александровский. Комментируя покупку двух самолетов Boeing 737, Александровский сказал: "Мы сделали оффер для лизингодателя (ГТЛК – ред.), он был принят, так что да, мы подписываем эти самолеты. Они со вторичного рынка, но самолеты достаточно свежие при этом. Это нетипичная ситуация для текущего рынка, такие сделки (на покупку иностранных самолетов – ред.), наверное, возможны, но планировать их достаточно сложно". "В части этих двух Boeing – они будут сначала эксплуатироваться в авиакомпании "Россия". Чтобы не терять часть высокого сезона, мы планируем их поставить на маршруты с середины июля. По окончании высокого сезона они встанут на перекомпоновку и будут дальше эксплуатироваться уже в "Аэрофлоте", - добавил он, уточнив, что один из них получит имя поэта Гавриила Державина, а второй - основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры с Китаем о поставке самолетов со вторичного рынка, он сказал, что это не обсуждалось, но, скорее всего, это будет достаточно сложно. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
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экономика, аэрофлот, boeing 737
ПМЭФ-2023, Экономика, Аэрофлот, Boeing 737
"Аэрофлот" получит два самолета Boeing 737 со вторичного рынка
Александровский: "Аэрофлот" через "Россию" получит два Boeing 737 со вторичного рынка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" получит 2 самолета Boeing 737 со вторичного рынка, в июле на них начнет летать входящая в группу "Россия", затем они перейдут в "Аэрофлот", сообщил журналистам на ПМЭФ гендиректор перевозчика Сергей Александровский.
Комментируя покупку двух самолетов Boeing 737, Александровский сказал: "Мы сделали оффер для лизингодателя (ГТЛК – ред.), он был принят, так что да, мы подписываем эти самолеты. Они со вторичного рынка, но самолеты достаточно свежие при этом. Это нетипичная ситуация для текущего рынка, такие сделки (на покупку иностранных самолетов – ред.), наверное, возможны, но планировать их достаточно сложно".
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"В части этих двух Boeing – они будут сначала эксплуатироваться в авиакомпании "Россия". Чтобы не терять часть высокого сезона, мы планируем их поставить на маршруты с середины июля. По окончании высокого сезона они встанут на перекомпоновку и будут дальше эксплуатироваться уже в "Аэрофлоте", - добавил он, уточнив, что один из них получит имя поэта Гавриила Державина
, а второй - основателя ЛДПР Владимира Жириновского
.
Отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры с Китаем
о поставке самолетов со вторичного рынка, он сказал, что это не обсуждалось, но, скорее всего, это будет достаточно сложно.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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