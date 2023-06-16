В России не планируют блокировку WhatsApp

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Вопрос блокировки WhatsApp в России не обсуждается, заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ."Пока это не обсуждается", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос, есть ли какие-то предпосылки для блокировки мессенджера.Отвечая на вопрос об оттоке из мессенджера госкомпаний и чиновников, Шадаев отметил, что это никак не связано с какими-то административными ограничениями."Просто вопрос конкуренции. Очевидно, что Telegram значительно более конкурентен. За последние 1,5 года Telegram увеличил свою долю в трафике операторов мобильной связи в 3,5 раза, а WhatsApp увеличил незначительно. Это вопрос выбора", - отметил Шадаев.До этого WhatsApp анонсировал запуск каналов в мессенджере. Отмечалось, что в ближайшие месяцы они станут доступны всем пользователям.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Вопрос блокировки WhatsApp в России не обсуждается, заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ.
"Пока это не обсуждается", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос, есть ли какие-то предпосылки для блокировки мессенджера.
Отвечая на вопрос об оттоке из мессенджера госкомпаний и чиновников, Шадаев отметил, что это никак не связано с какими-то административными ограничениями.
"Просто вопрос конкуренции. Очевидно, что Telegram значительно более конкурентен. За последние 1,5 года Telegram увеличил свою долю в трафике операторов мобильной связи в 3,5 раза, а WhatsApp увеличил незначительно. Это вопрос выбора", - отметил Шадаев.
До этого WhatsApp анонсировал запуск каналов в мессенджере. Отмечалось, что в ближайшие месяцы они станут доступны всем пользователям.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
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