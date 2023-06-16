https://ria.ru/20230616/blokirovka-1878581633.html

В России не планируют блокировку WhatsApp

В России не планируют блокировку WhatsApp - РИА Новости, 16.06.2023

В России не планируют блокировку WhatsApp

Вопрос блокировки WhatsApp в России не обсуждается, заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:06

2023-06-16T12:06

2023-06-16T13:03

пмэф-2023

whatsapp inc.

россия

максут шадаев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Вопрос блокировки WhatsApp в России не обсуждается, заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ."Пока это не обсуждается", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос, есть ли какие-то предпосылки для блокировки мессенджера.Отвечая на вопрос об оттоке из мессенджера госкомпаний и чиновников, Шадаев отметил, что это никак не связано с какими-то административными ограничениями."Просто вопрос конкуренции. Очевидно, что Telegram значительно более конкурентен. За последние 1,5 года Telegram увеличил свою долю в трафике операторов мобильной связи в 3,5 раза, а WhatsApp увеличил незначительно. Это вопрос выбора", - отметил Шадаев.До этого WhatsApp анонсировал запуск каналов в мессенджере. Отмечалось, что в ближайшие месяцы они станут доступны всем пользователям.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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2023

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whatsapp inc., россия, максут шадаев, экономика