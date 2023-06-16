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Путин заявил, что в борьбе с Россией используют информационную блокаду

Путин заявил, что в борьбе с Россией используют информационную блокаду - РИА Новости, 16.06.2023

Путин заявил, что в борьбе с Россией используют информационную блокаду

Президент России Владимир Путин заявил, что в борьбе с Россией используют информационную блокаду. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:15

2023-06-16T17:15

2023-06-16T17:47

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в борьбе с Россией используют информационную блокаду."Мы с вами сейчас посмотрели, показали этот ролик, который я попросил показать, где бандеровцы уходят под нацистским флагом и людей убивают. Вы думаете, что кто-нибудь воспроизведет им? Нет. Это будет информационная блокада, потому что используется этот механизм в борьбе с нами", - сказал Путин во время пленарного заседания на ПМЭФ-2023.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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2023

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россия, экономика, владимир путин, владимир зеленский, украина