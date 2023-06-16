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Путин: капитальная база отечественных банков прошла испытание на прочность

Путин: капитальная база отечественных банков прошла испытание на прочность - РИА Новости, 16.06.2023

Путин: капитальная база отечественных банков прошла испытание на прочность

Капитальная база отечественных банков прошла испытание на прочность, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:21

2023-06-16T15:21

2023-06-16T15:56

экономика

пмэф-2023

владимир путин

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Капитальная база отечественных банков прошла испытание на прочность, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме."Поддерживают высокую инвестиционную активность отечественные банки, их капитальная база прошла испытание на прочность. Для сравнения за 2022 год объемы кредитования юридических лиц прибавили 14,3%, а по гражданам - 9,5%. Темпы роста кредитов юрлицам в апреле текущего года составили уже 17,1%, а физическим лицам - 12,9%. Это хорошие показатели", - сказал Путин во время пленарного заседания на ПМЭФ-2023.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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экономика, владимир путин, россия