https://ria.ru/20230616/aviabilety-1878622161.html
Глава "Аэрофлота" рассказал, как подорожали авиабилеты
Глава "Аэрофлота" рассказал, как подорожали авиабилеты - РИА Новости, 16.06.2023
Глава "Аэрофлота" рассказал, как подорожали авиабилеты
Билеты авиакомпаний группы "Аэрофлот" по итогам пяти месяцев подорожали в среднем на десять процентов, это примерно отражает рыночную ситуацию, сообщил... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:04
2023-06-16T15:04
2023-06-16T15:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Билеты авиакомпаний группы "Аэрофлот" по итогам пяти месяцев подорожали в среднем на десять процентов, это примерно отражает рыночную ситуацию, сообщил журналистам на ПМЭФ гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский. Отвечая на вопрос, вырастет ли стоимость билетов по итогам года, Александровский сказал: "По итогам пяти месяцев она уже, наверное, в среднем выросла по группе процентов на десять, не больше. Это примерно отражает в целом рыночную ситуацию". В группу "Аэрофлот" входят три авиакомпании - "Аэрофлот", "Россия" и "Победа". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, туризм, туристы, аэрофлот, победа (авиакомпания), россия (авиакомпания), авиабилеты
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Аэрофлот, Победа (авиакомпания), Россия (авиакомпания), Авиабилеты
Глава "Аэрофлота" рассказал, как подорожали авиабилеты
Билеты авиакомпаний группы "Аэрофлот" за пять месяцев подорожали в среднем на 10 процентов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Билеты авиакомпаний группы "Аэрофлот" по итогам пяти месяцев подорожали в среднем на десять процентов, это примерно отражает рыночную ситуацию, сообщил журналистам на ПМЭФ гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский.
Отвечая на вопрос, вырастет ли стоимость билетов по итогам года, Александровский сказал: "По итогам пяти месяцев она уже, наверное, в среднем выросла по группе процентов на десять, не больше. Это примерно отражает в целом рыночную ситуацию".
В группу "Аэрофлот" входят три авиакомпании - "Аэрофлот", "Россия" и "Победа".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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