https://ria.ru/20230616/aviabilety-1878622161.html

Глава "Аэрофлота" рассказал, как подорожали авиабилеты

Глава "Аэрофлота" рассказал, как подорожали авиабилеты - РИА Новости, 16.06.2023

Глава "Аэрофлота" рассказал, как подорожали авиабилеты

Билеты авиакомпаний группы "Аэрофлот" по итогам пяти месяцев подорожали в среднем на десять процентов, это примерно отражает рыночную ситуацию, сообщил... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:04

2023-06-16T15:04

2023-06-16T15:04

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Билеты авиакомпаний группы "Аэрофлот" по итогам пяти месяцев подорожали в среднем на десять процентов, это примерно отражает рыночную ситуацию, сообщил журналистам на ПМЭФ гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский. Отвечая на вопрос, вырастет ли стоимость билетов по итогам года, Александровский сказал: "По итогам пяти месяцев она уже, наверное, в среднем выросла по группе процентов на десять, не больше. Это примерно отражает в целом рыночную ситуацию". В группу "Аэрофлот" входят три авиакомпании - "Аэрофлот", "Россия" и "Победа". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230602/aviabilety-1875744130.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, аэрофлот, победа (авиакомпания), россия (авиакомпания), авиабилеты