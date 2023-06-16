https://ria.ru/20230616/aura-1878616372.html

Минфин готов пересесть на Lada Aura с иностранных авто, заявил Силуанов

Минфин готов пересесть на Lada Aura с иностранных авто, заявил Силуанов - РИА Новости, 16.06.2023

Минфин готов пересесть на Lada Aura с иностранных авто, заявил Силуанов

Сотрудники Министерства финансов готовы пересесть с иностранных служебных авто на новую российскую Lada Aura, заявил в интервью телеканалу РБК глава ведомства... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T13:25

2023-06-16T13:25

2023-06-16T16:01

пмэф-2023

экономика

авто

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

автоваз

рбк (медиагруппа)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878671392_0:113:3325:1984_1920x0_80_0_0_d1828726d5ae02393e99ea029ed175db.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Сотрудники Министерства финансов готовы пересесть с иностранных служебных авто на новую российскую Lada Aura, заявил в интервью телеканалу РБК глава ведомства Антон Силуанов, который протестировал машину на ПМЭФ."Я считаю, что эта новая модель, которая разработана АвтоВАЗом, вполне может заменить иностранные марки, на которых сегодня ездят наши чиновники", — сказал он.Причем, по словам главы Минфина, речь должна идти не только о государственных служащих, но и о руководителях ФГУПов. "У нас полно людей, которые ездят с водителем на иностранных автомобилях. Зачем?" — недоуменно добавил министр.Он отметил, что многие чиновники привыкли ездить на заднем сиденье, и посоветовал им пересаживаться за руль."Если наши государственные управленцы сядут за руль, это будет более эффективное использование государственных ресурсов — раз. А во-вторых — наверное, они будут ближе к народу", — считает глава Минфина.Он рассказал, что после делового завтрака "Сбера" приехал на основную площадку ПМЭФ на новой Lada Aura, причем опробовал автомобиль как за рулем, так и на пассажирском сиденье."Это почти бизнес-класс. Сзади можно разместиться очень комфортно", — поделился Силуанов впечатлениями, отметив, что за рулем ему понравилось больше.Вместе с министром финансов новый автомобиль осматривал и глава Сбербанка Герман Греф. Он также сел за руль, но не смог завести машину. В АвтоВАЗе позже пояснили, что после первого тестового заезда авто оставили с включенной передачей, поэтому сработала защита. Силуанов же смог проехаться на новинке после перевода коробки в нейтральное положение.Модель премиум-класса Lada Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка отличается увеличенным на 25 сантиметров пространством для пассажиров заднего ряда. Cалон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Стоимость модели — более двух миллионов рублей.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

https://ria.ru/20230601/matvienko-1875612594.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), автоваз, рбк (медиагруппа)