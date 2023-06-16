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Минфин готов пересесть на Lada Aura с иностранных авто, заявил Силуанов - РИА Новости, 16.06.2023
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13:25 16.06.2023 (обновлено: 16:01 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/aura-1878616372.html
Минфин готов пересесть на Lada Aura с иностранных авто, заявил Силуанов
Минфин готов пересесть на Lada Aura с иностранных авто, заявил Силуанов - РИА Новости, 16.06.2023
Минфин готов пересесть на Lada Aura с иностранных авто, заявил Силуанов
Сотрудники Министерства финансов готовы пересесть с иностранных служебных авто на новую российскую Lada Aura, заявил в интервью телеканалу РБК глава ведомства... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:25
2023-06-16T16:01
пмэф-2023
экономика
авто
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
автоваз
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Сотрудники Министерства финансов готовы пересесть с иностранных служебных авто на новую российскую Lada Aura, заявил в интервью телеканалу РБК глава ведомства Антон Силуанов, который протестировал машину на ПМЭФ."Я считаю, что эта новая модель, которая разработана АвтоВАЗом, вполне может заменить иностранные марки, на которых сегодня ездят наши чиновники", — сказал он.Причем, по словам главы Минфина, речь должна идти не только о государственных служащих, но и о руководителях ФГУПов. "У нас полно людей, которые ездят с водителем на иностранных автомобилях. Зачем?" — недоуменно добавил министр.Он отметил, что многие чиновники привыкли ездить на заднем сиденье, и посоветовал им пересаживаться за руль."Если наши государственные управленцы сядут за руль, это будет более эффективное использование государственных ресурсов — раз. А во-вторых — наверное, они будут ближе к народу", — считает глава Минфина.Он рассказал, что после делового завтрака "Сбера" приехал на основную площадку ПМЭФ на новой Lada Aura, причем опробовал автомобиль как за рулем, так и на пассажирском сиденье."Это почти бизнес-класс. Сзади можно разместиться очень комфортно", — поделился Силуанов впечатлениями, отметив, что за рулем ему понравилось больше.Вместе с министром финансов новый автомобиль осматривал и глава Сбербанка Герман Греф. Он также сел за руль, но не смог завести машину. В АвтоВАЗе позже пояснили, что после первого тестового заезда авто оставили с включенной передачей, поэтому сработала защита. Силуанов же смог проехаться на новинке после перевода коробки в нейтральное положение.Модель премиум-класса Lada Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка отличается увеличенным на 25 сантиметров пространством для пассажиров заднего ряда. Cалон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Стоимость модели — более двух миллионов рублей.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
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экономика, авто, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), автоваз, рбк (медиагруппа)
ПМЭФ-2023, Экономика, Авто, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), АвтоВАЗ, РБК (медиагруппа)
Минфин готов пересесть на Lada Aura с иностранных авто, заявил Силуанов

Силуанов: Минфин готов пересесть с иностранных служебных автомобилей на Lada Aura

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр финансов России Антон Силуанов и президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов на ПМЭФ-2023
Министр финансов России Антон Силуанов и президент АО АвтоВАЗ Максим Соколов на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр финансов России Антон Силуанов и президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов на ПМЭФ-2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Сотрудники Министерства финансов готовы пересесть с иностранных служебных авто на новую российскую Lada Aura, заявил в интервью телеканалу РБК глава ведомства Антон Силуанов, который протестировал машину на ПМЭФ.
"Я считаю, что эта новая модель, которая разработана АвтоВАЗом, вполне может заменить иностранные марки, на которых сегодня ездят наши чиновники", — сказал он.
Причем, по словам главы Минфина, речь должна идти не только о государственных служащих, но и о руководителях ФГУПов.
"У нас полно людей, которые ездят с водителем на иностранных автомобилях. Зачем?" — недоуменно добавил министр.
Он отметил, что многие чиновники привыкли ездить на заднем сиденье, и посоветовал им пересаживаться за руль.
"Если наши государственные управленцы сядут за руль, это будет более эффективное использование государственных ресурсов — раз. А во-вторых — наверное, они будут ближе к народу", — считает глава Минфина.
Он рассказал, что после делового завтрака "Сбера" приехал на основную площадку ПМЭФ на новой Lada Aura, причем опробовал автомобиль как за рулем, так и на пассажирском сиденье.
"Это почти бизнес-класс. Сзади можно разместиться очень комфортно", — поделился Силуанов впечатлениями, отметив, что за рулем ему понравилось больше.
ПМЭФ-2023. День третий
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

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В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

Сессия Новый мир – новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?

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Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

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Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

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Сессия Цифровой прыжок в агроиндустрии

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Тема спорта тоже не осталась без внимания.

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Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

Участница в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10

Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10

В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
Вместе с министром финансов новый автомобиль осматривал и глава Сбербанка Герман Греф. Он также сел за руль, но не смог завести машину. В АвтоВАЗе позже пояснили, что после первого тестового заезда авто оставили с включенной передачей, поэтому сработала защита. Силуанов же смог проехаться на новинке после перевода коробки в нейтральное положение.
Модель премиум-класса Lada Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка отличается увеличенным на 25 сантиметров пространством для пассажиров заднего ряда. Cалон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Стоимость модели — более двух миллионов рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
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ПМЭФ-2023ЭкономикаАвтоРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)АвтоВАЗРБК (медиагруппа)
 
 
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