Минфин готов пересесть на Lada Aura с иностранных авто, заявил Силуанов

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Сотрудники Министерства финансов готовы пересесть с иностранных служебных авто на новую российскую Lada Aura, заявил в интервью телеканалу РБК глава ведомства Антон Силуанов, который протестировал машину на ПМЭФ."Я считаю, что эта новая модель, которая разработана АвтоВАЗом, вполне может заменить иностранные марки, на которых сегодня ездят наши чиновники", — сказал он.Причем, по словам главы Минфина, речь должна идти не только о государственных служащих, но и о руководителях ФГУПов. "У нас полно людей, которые ездят с водителем на иностранных автомобилях. Зачем?" — недоуменно добавил министр.Он отметил, что многие чиновники привыкли ездить на заднем сиденье, и посоветовал им пересаживаться за руль."Если наши государственные управленцы сядут за руль, это будет более эффективное использование государственных ресурсов — раз. А во-вторых — наверное, они будут ближе к народу", — считает глава Минфина.Он рассказал, что после делового завтрака "Сбера" приехал на основную площадку ПМЭФ на новой Lada Aura, причем опробовал автомобиль как за рулем, так и на пассажирском сиденье."Это почти бизнес-класс. Сзади можно разместиться очень комфортно", — поделился Силуанов впечатлениями, отметив, что за рулем ему понравилось больше.Вместе с министром финансов новый автомобиль осматривал и глава Сбербанка Герман Греф. Он также сел за руль, но не смог завести машину. В АвтоВАЗе позже пояснили, что после первого тестового заезда авто оставили с включенной передачей, поэтому сработала защита. Силуанов же смог проехаться на новинке после перевода коробки в нейтральное положение.Модель премиум-класса Lada Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка отличается увеличенным на 25 сантиметров пространством для пассажиров заднего ряда. Cалон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Стоимость модели — более двух миллионов рублей.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
Министр финансов России Антон Силуанов и президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов на ПМЭФ-2023
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Сотрудники Министерства финансов готовы пересесть с иностранных служебных авто на новую российскую Lada Aura, заявил в интервью телеканалу РБК глава ведомства Антон Силуанов, который протестировал машину на ПМЭФ.
"Я считаю, что эта новая модель, которая разработана АвтоВАЗом, вполне может заменить иностранные марки, на которых сегодня ездят наши чиновники", — сказал он.
Причем, по словам главы Минфина, речь должна идти не только о государственных служащих, но и о руководителях ФГУПов.
"У нас полно людей, которые ездят с водителем на иностранных автомобилях. Зачем?" — недоуменно добавил министр.
Он отметил, что многие чиновники привыкли ездить на заднем сиденье, и посоветовал им пересаживаться за руль.
"Если наши государственные управленцы сядут за руль, это будет более эффективное использование государственных ресурсов — раз. А во-вторых — наверное, они будут ближе к народу", — считает глава Минфина.
Он рассказал, что после делового завтрака "Сбера" приехал на основную площадку ПМЭФ на новой Lada Aura, причем опробовал автомобиль как за рулем, так и на пассажирском сиденье.
"Это почти бизнес-класс. Сзади можно разместиться очень комфортно", — поделился Силуанов впечатлениями, отметив, что за рулем ему понравилось больше.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Вместе с министром финансов новый автомобиль осматривал и глава Сбербанка Герман Греф. Он также сел за руль, но не смог завести машину. В АвтоВАЗе позже пояснили, что после первого тестового заезда авто оставили с включенной передачей, поэтому сработала защита. Силуанов же смог проехаться на новинке после перевода коробки в нейтральное положение.
Модель премиум-класса Lada Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка отличается увеличенным на 25 сантиметров пространством для пассажиров заднего ряда. Cалон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Стоимость модели — более двух миллионов рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
Матвиенко похвалила АвтоВАЗ за комфорт автомобиля Lada Vesta
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