Kaspersky подметил целевые атаки на объекты инфраструктуры и крупный бизнес

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" в этом году фиксирует больше целевых атак на объекты инфраструктуры и крупный бизнес, чем годом ранее, рассказал РИА Новости глава компании Евгений Касперский в кулуарах ПМЭФ. "Стало больше целевых атак на объекты инфраструктуры, на большие компании… Про атрибуцию говорить не буду, потому что в большинстве случаев атрибуция, кто за этим стоит, это уже не наша компетенция, потому что мы видим только то, что происходит", - заявил он в ответ на вопрос о том, как сейчас изменились атаки по сравнению с 2022 годом. По словам Касперского, атаки становятся все более профессиональными - как на Россию, так и за её пределами. "К сожалению, вот эти все юные мошенники, которые были юными, они взрослеют, учатся, обмениваются информацией. У них там свое сообщество, они организуются в кибербанды, в которых работают десятки человек. Они научились создавать очень профессиональные, довольно сложные кибератаки, которые для нас являются проблемой", - отметил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" в этом году фиксирует больше целевых атак на объекты инфраструктуры и крупный бизнес, чем годом ранее, рассказал РИА Новости глава компании Евгений Касперский в кулуарах ПМЭФ.
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"Стало больше целевых атак на объекты инфраструктуры, на большие компании… Про атрибуцию говорить не буду, потому что в большинстве случаев атрибуция, кто за этим стоит, это уже не наша компетенция, потому что мы видим только то, что происходит", - заявил он в ответ на вопрос о том, как сейчас изменились атаки по сравнению с 2022 годом.
По словам Касперского, атаки становятся все более профессиональными - как на Россию, так и за её пределами.
"К сожалению, вот эти все юные мошенники, которые были юными, они взрослеют, учатся, обмениваются информацией. У них там свое сообщество, они организуются в кибербанды, в которых работают десятки человек. Они научились создавать очень профессиональные, довольно сложные кибератаки, которые для нас являются проблемой", - отметил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Особый интерес вызывает фестиваль "Душа России", проходящий на площадке "Ленфильма". Он переосмысляет традиции, историческое наследие и ремесла коренных народов Севера и демонстрирует достижения современных художников, дизайнеров, ремесленников.
Особый интерес вызывает фестиваль "Душа России", проходящий на площадке "Ленфильма". Он переосмысляет традиции, историческое наследие и ремесла коренных народов Севера и демонстрирует достижения современных художников, дизайнеров, ремесленников.
"Форум показал, что многополярный мир сегодня действительно есть. И для бизнеса важно понимать, какие процессы происходят на разных полюсах", — отметил в обращении к участникам форума губернатор Петербурга Александр Беглов.
"Форум показал, что многополярный мир сегодня действительно есть. И для бизнеса важно понимать, какие процессы происходят на разных полюсах", — отметил в обращении к участникам форума губернатор Петербурга Александр Беглов.
Особый интерес вызывает фестиваль "Душа России", проходящий на площадке "Ленфильма". Он переосмысляет традиции, историческое наследие и ремесла коренных народов Севера и демонстрирует достижения современных художников, дизайнеров, ремесленников.
"Форум показал, что многополярный мир сегодня действительно есть. И для бизнеса важно понимать, какие процессы происходят на разных полюсах", — отметил в обращении к участникам форума губернатор Петербурга Александр Беглов.
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