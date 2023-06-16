https://ria.ru/20230616/ataki-1878501270.html

Kaspersky подметил целевые атаки на объекты инфраструктуры и крупный бизнес

Kaspersky подметил целевые атаки на объекты инфраструктуры и крупный бизнес - РИА Новости, 16.06.2023

Kaspersky подметил целевые атаки на объекты инфраструктуры и крупный бизнес

"Лаборатория Касперского" в этом году фиксирует больше целевых атак на объекты инфраструктуры и крупный бизнес, чем годом ранее, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T03:00

2023-06-16T03:00

2023-06-16T03:00

пмэф-2023

экономика

технологии

россия

евгений касперский

лаборатория касперского

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" в этом году фиксирует больше целевых атак на объекты инфраструктуры и крупный бизнес, чем годом ранее, рассказал РИА Новости глава компании Евгений Касперский в кулуарах ПМЭФ. "Стало больше целевых атак на объекты инфраструктуры, на большие компании… Про атрибуцию говорить не буду, потому что в большинстве случаев атрибуция, кто за этим стоит, это уже не наша компетенция, потому что мы видим только то, что происходит", - заявил он в ответ на вопрос о том, как сейчас изменились атаки по сравнению с 2022 годом. По словам Касперского, атаки становятся все более профессиональными - как на Россию, так и за её пределами. "К сожалению, вот эти все юные мошенники, которые были юными, они взрослеют, учатся, обмениваются информацией. У них там свое сообщество, они организуются в кибербанды, в которых работают десятки человек. Они научились создавать очень профессиональные, довольно сложные кибератаки, которые для нас являются проблемой", - отметил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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экономика, технологии, россия, евгений касперский, лаборатория касперского