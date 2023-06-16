https://ria.ru/20230616/agroprom-1878697541.html

Поставки российского АПК вышли на новый максимум, заявил Путин

Поставки российского АПК вышли на новый максимум, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023

Поставки российского АПК вышли на новый максимум, заявил Путин

Поставки российского агропромышленного комплекса (АПК) вышли на новый максимум - более 41 миллиарда долларов, Россия уже десять лет занимает лидирующие позиции... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:10

2023-06-16T16:10

2023-06-16T16:10

пмэф-2023

экономика

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759321670_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_e7e6b5b2fb2861304d5cd530271676bd.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Поставки российского агропромышленного комплекса (АПК) вышли на новый максимум - более 41 миллиарда долларов, Россия уже десять лет занимает лидирующие позиции по экспорту зерна, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме."Отмечу, что на новый максимум вышли поставки агропромышленного комплекса, о котором я говорил в самом начале – это более 41 миллиарда долларов. Вот уже десять лет Россия находится в пятерке ведущих экспортеров зерна. С 2016 года выступает крупнейшим мировым поставщиком пшеницы – номер один на мировых рынках", - отметил президент РФ.По словам Путина, есть основания полагать, что и в текущем году российские компании сделают ещё один шаг вперед и "обновят рекорд по экспорту этой культуры".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин