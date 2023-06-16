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Россия сама закрывает свои потребности в продукции АПК, заявил Путин

Россия сама закрывает свои потребности в продукции АПК, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023

Россия сама закрывает свои потребности в продукции АПК, заявил Путин

Россия сама закрывает все свои потребности по продукции сельского хозяйства и активно выходит на экспорт, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:52

2023-06-16T15:52

2023-06-16T15:52

пмэф-2023

экономика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия сама закрывает все свои потребности по продукции сельского хозяйства и активно выходит на экспорт, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ. "Рост сельхозпроизводства за прошлый год был больше 10%. По всем товарным позициям в этом секторе мы фактически закрываем свои потребности и активно работаем на экспорт", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин