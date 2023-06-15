https://ria.ru/20230615/zaes-1878391341.html
Гросси убедился в том, что ЗАЭС обеспечили безопасность, заявил Лихачев
Гросси убедился в том, что ЗАЭС обеспечили безопасность, заявил Лихачев - РИА Новости, 15.06.2023
Гросси убедился в том, что ЗАЭС обеспечили безопасность, заявил Лихачев
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе визита на Запорожскую АЭС убедился, что коллектив станции обеспечивает ее полную безопасность даже в условиях подрыва... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:42
2023-06-15T16:42
2023-06-15T16:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
запорожская аэс
магатэ
рафаэль гросси
алексей лихачев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе визита на Запорожскую АЭС убедился, что коллектив станции обеспечивает ее полную безопасность даже в условиях подрыва Каховской ГЭС киевским режимом, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Понятно, что генерального директора МАГАТЭ интересовали события последних дней. Последствия, в первую очередь, разрушения Каховской гидроэлектростанции. Гросси осмотрел и брызгальные бассейны, и пруд-охладитель, и оба канала – и подпиточный, и сбросной, и удостоверился, что коллектив станции обеспечивает полную безопасность Запорожской атомной станции даже в условиях украинского удара по (Каховской) гидроэлектростанции", - сказал Лихачев в четверг в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230607/rotatsiya-1876643530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, запорожская область, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Ситуация в ДНР и ЛНР
Гросси убедился в том, что ЗАЭС обеспечили безопасность, заявил Лихачев
Лихачев: Гросси убедился в том, что персонал ЗАЭС обеспечивает ее полную безопасность
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе визита на Запорожскую АЭС убедился, что коллектив станции обеспечивает ее полную безопасность даже в условиях подрыва Каховской ГЭС киевским режимом, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Понятно, что генерального директора МАГАТЭ интересовали события последних дней. Последствия, в первую очередь, разрушения Каховской гидроэлектростанции. Гросси осмотрел и брызгальные бассейны, и пруд-охладитель, и оба канала – и подпиточный, и сбросной, и удостоверился, что коллектив станции обеспечивает полную безопасность Запорожской атомной станции даже в условиях украинского удара по (Каховской) гидроэлектростанции", - сказал Лихачев в четверг в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Карчаа рассказал, как Киев сорвал ротацию представителей МАГАТЭ на ЗАЭС