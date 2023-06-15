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Гросси убедился в том, что ЗАЭС обеспечили безопасность, заявил Лихачев

Гросси убедился в том, что ЗАЭС обеспечили безопасность, заявил Лихачев - РИА Новости, 15.06.2023

Гросси убедился в том, что ЗАЭС обеспечили безопасность, заявил Лихачев

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе визита на Запорожскую АЭС убедился, что коллектив станции обеспечивает ее полную безопасность даже в условиях подрыва... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:42

2023-06-15T16:42

2023-06-15T16:42

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

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магатэ

рафаэль гросси

алексей лихачев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе визита на Запорожскую АЭС убедился, что коллектив станции обеспечивает ее полную безопасность даже в условиях подрыва Каховской ГЭС киевским режимом, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Понятно, что генерального директора МАГАТЭ интересовали события последних дней. Последствия, в первую очередь, разрушения Каховской гидроэлектростанции. Гросси осмотрел и брызгальные бассейны, и пруд-охладитель, и оба канала – и подпиточный, и сбросной, и удостоверился, что коллектив станции обеспечивает полную безопасность Запорожской атомной станции даже в условиях украинского удара по (Каховской) гидроэлектростанции", - сказал Лихачев в четверг в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230607/rotatsiya-1876643530.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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