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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе - РИА Новости, 15.06.2023
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе
В Одессе прогремели новые взрывы, пишет издание "Суспильне" в Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T04:26
2023-06-15T04:26
2023-06-15T06:41
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Одессе прогремели новые взрывы, пишет издание "Суспильне" в Telegram-канале."В Одессе снова раздаются взрывы", — говорится в публикации.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Одессе, Харькове и Днепропетровской области Украины.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Кривой Рог, Харьков, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе
"Суспильне": в Одессе прогремели новые взрывы