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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:26 15.06.2023 (обновлено: 06:41 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/vzryvy-1878204374.html
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе - РИА Новости, 15.06.2023
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе
В Одессе прогремели новые взрывы, пишет издание "Суспильне" в Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T04:26
2023-06-15T06:41
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
кривой рог
харьков
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Одессе прогремели новые взрывы, пишет издание "Суспильне" в Telegram-канале.&quot;В Одессе снова раздаются взрывы&quot;, — говорится в публикации.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Одессе, Харькове и Днепропетровской области Украины.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
одесса
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в мире, одесса, кривой рог, харьков, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Кривой Рог, Харьков, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе

"Суспильне": в Одессе прогремели новые взрывы

© РИА Новости / Сергей Поляков | Перейти в медиабанкКолоннада на Приморском бульваре в Одессе
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Сергей Поляков
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Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Одессе прогремели новые взрывы, пишет издание "Суспильне" в Telegram-канале.
«

"В Одессе снова раздаются взрывы", — говорится в публикации.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Одессе, Харькове и Днепропетровской области Украины.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:54
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаКривой РогХарьковВооруженные силы РФУкраина
 
 
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