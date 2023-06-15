https://ria.ru/20230615/vzryvy-1878203987.html

В Кривом Роге сообщили о взрывах

В Кривом Роге сообщили о взрывах - РИА Новости, 15.06.2023

В Кривом Роге сообщили о взрывах

Взрывы прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T04:20

2023-06-15T04:20

2023-06-15T04:20

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

днепропетровская область

украина

александр вилкул

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816985668_0:217:2591:1674_1920x0_80_0_0_57bb392b8fc943cc98f8a9c81cf8673a.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул. "Кривой Рог. Взрывы", - написал он в своем телеграм-канале. Ранее украинские СМИ также сообщали о взрывах в Одессе, Харькове и Днепропетровской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

кривой рог

днепропетровская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, александр вилкул, вооруженные силы рф