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В Кривом Роге сообщили о взрывах
В Кривом Роге сообщили о взрывах - РИА Новости, 15.06.2023
В Кривом Роге сообщили о взрывах
Взрывы прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T04:20
2023-06-15T04:20
2023-06-15T04:20
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
днепропетровская область
украина
александр вилкул
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул. "Кривой Рог. Взрывы", - написал он в своем телеграм-канале. Ранее украинские СМИ также сообщали о взрывах в Одессе, Харькове и Днепропетровской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, александр вилкул, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, Александр Вилкул, Вооруженные силы РФ
В Кривом Роге сообщили о взрывах
Глава совета обороны Вилкул: в Кривом Роге прогремели взрывы