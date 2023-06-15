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В Кривом Роге сообщили о взрывах - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:20 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/vzryvy-1878203987.html
В Кривом Роге сообщили о взрывах
В Кривом Роге сообщили о взрывах - РИА Новости, 15.06.2023
В Кривом Роге сообщили о взрывах
Взрывы прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T04:20
2023-06-15T04:20
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
днепропетровская область
украина
александр вилкул
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул. "Кривой Рог. Взрывы", - написал он в своем телеграм-канале. Ранее украинские СМИ также сообщали о взрывах в Одессе, Харькове и Днепропетровской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
кривой рог
днепропетровская область
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в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, александр вилкул, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, Александр Вилкул, Вооруженные силы РФ
В Кривом Роге сообщили о взрывах

Глава совета обороны Вилкул: в Кривом Роге прогремели взрывы

CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко / Стела на въезде в Кривой Рог
Стела на въезде в Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко /
Стела на въезде в Кривой Рог. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул.
«
"Кривой Рог. Взрывы", - написал он в своем телеграм-канале.
Ранее украинские СМИ также сообщали о взрывах в Одессе, Харькове и Днепропетровской области Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогДнепропетровская областьУкраинаАлександр ВилкулВооруженные силы РФ
 
 
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