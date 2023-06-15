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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 15.06.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

В Одессе прогремели взрывы, сообщает издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T03:46

2023-06-15T03:46

2023-06-15T03:47

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

харьков

одесса

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, сообщает издание "Зеркало недели" в Telegram-канале."Взрывы в Одессе", — говорится в публикации.Ранее украинские СМИ также сообщали о взрывах в Харькове и Днепропетровской области.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.

днепропетровская область

харьков

одесса

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2023

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в мире, днепропетровская область, харьков, одесса, вооруженные силы рф