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Пострадавшие в теракте в кафе в Петербурге получили единовременные выплаты

Пострадавшие в теракте в кафе в Петербурге получили единовременные выплаты - РИА Новости, 15.06.2023

Пострадавшие в теракте в кафе в Петербурге получили единовременные выплаты

Единовременные выплаты получили 39 пострадавших при теракте на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T08:09

2023-06-15T08:09

2023-06-15T08:09

пмэф-2023

александр беглов

владлен татарский

юрий денисов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

васильевский остров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Единовременные выплаты получили 39 пострадавших при теракте на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "(Выплаты получили) все, кто обратился за единовременной материальной помощью и имел основания для ее получения - кто пострадал в результате взрыва 2 апреля в кафе на углу Университетской набережной и 6-й линии Васильевского острова. К концу мая таких набралось 39 человек, включая трех несовершеннолетних", - сказал он. По словам губернатора, размер выплаты зависел от степени вреда здоровью. "Пятнадцать пострадавших получили тяжелые травмы, один - травму средней степени тяжести, еще 23 - травмы легкой степени тяжести. Также мы, как и обещали, предоставили материальную помощь родственникам погибшего военкора", - рассказал Беглов. "Никаких сложностей с выплатами не было и нет. Все пострадавшие представили необходимые пакеты документов. Информацией о гражданах, задетых взрывом, но не обратившихся за предоставлением материальной помощи, мы не располагаем. Собственнику оперативно была оказана помощь. Обследованы все помещения дома 25 по Университетской набережной. Выделены техника, материалы, рабочие", - добавил губернатор. По его словам, в связи с подобными предусмотрены определенные схемы реагирования. "Они предусматривают целый комплекс действий. Среди них, безусловно, и усиление мер безопасности. Правительство Санкт-Петербурга находится в оперативном взаимодействии с правоохранительными органами. Что именно мы предпринимаем для повышения террористической защищенности – распространению не подлежит. Хочу напомнить о президентском указе №757 от 19.10.2022, где для Санкт-Петербурга определен базовый уровень готовности в условиях специальной военной операции. Мегаполис продолжает жить в привычном ритме. Но меры по обеспечению безопасности стали более серьезными", - рассказал Беглов. Он отметил, что в городе создан и действует региональный оперативный штаб, координирующий деятельность исполнительных органов власти Санкт-Петербурга, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, других госорганов, предприятий и организаций по выполнению президентского указа №757. "На заседаниях штаба мы регулярно обсуждаем конкретные шаги по обеспечению особого режима работы инфраструктуры транспорта и энергетики, коммуникаций и связи, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, для окружающей среды", - добавил он. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. Как сообщил СК, подготовкой теракта руководил журналист Роман Попков. Денисов и Попков (оба внесены в перечень террористов Росфинмониторинга) объявлены в розыск. Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами". ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. *Запрещенная экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20230517/tatarskiy-1872394455.html

https://ria.ru/20230429/pamyat-1868748656.html

https://ria.ru/20230414/tatarskiy-1865210174.html

васильевский остров

санкт-петербург

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

александр беглов, владлен татарский, юрий денисов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), васильевский остров, санкт-петербург, украина