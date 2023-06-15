https://ria.ru/20230615/vyplaty-1878218222.html
Пострадавшие в теракте в кафе в Петербурге получили единовременные выплаты
Пострадавшие в теракте в кафе в Петербурге получили единовременные выплаты - РИА Новости, 15.06.2023
Пострадавшие в теракте в кафе в Петербурге получили единовременные выплаты
Единовременные выплаты получили 39 пострадавших при теракте на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T08:09
2023-06-15T08:09
2023-06-15T08:09
пмэф-2023
александр беглов
владлен татарский
юрий денисов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
васильевский остров
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862576596_0:288:3128:2048_1920x0_80_0_0_710dead1a49a8d30471dc61cb8aa2315.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Единовременные выплаты получили 39 пострадавших при теракте на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "(Выплаты получили) все, кто обратился за единовременной материальной помощью и имел основания для ее получения - кто пострадал в результате взрыва 2 апреля в кафе на углу Университетской набережной и 6-й линии Васильевского острова. К концу мая таких набралось 39 человек, включая трех несовершеннолетних", - сказал он. По словам губернатора, размер выплаты зависел от степени вреда здоровью. "Пятнадцать пострадавших получили тяжелые травмы, один - травму средней степени тяжести, еще 23 - травмы легкой степени тяжести. Также мы, как и обещали, предоставили материальную помощь родственникам погибшего военкора", - рассказал Беглов. "Никаких сложностей с выплатами не было и нет. Все пострадавшие представили необходимые пакеты документов. Информацией о гражданах, задетых взрывом, но не обратившихся за предоставлением материальной помощи, мы не располагаем. Собственнику оперативно была оказана помощь. Обследованы все помещения дома 25 по Университетской набережной. Выделены техника, материалы, рабочие", - добавил губернатор. По его словам, в связи с подобными предусмотрены определенные схемы реагирования. "Они предусматривают целый комплекс действий. Среди них, безусловно, и усиление мер безопасности. Правительство Санкт-Петербурга находится в оперативном взаимодействии с правоохранительными органами. Что именно мы предпринимаем для повышения террористической защищенности – распространению не подлежит. Хочу напомнить о президентском указе №757 от 19.10.2022, где для Санкт-Петербурга определен базовый уровень готовности в условиях специальной военной операции. Мегаполис продолжает жить в привычном ритме. Но меры по обеспечению безопасности стали более серьезными", - рассказал Беглов. Он отметил, что в городе создан и действует региональный оперативный штаб, координирующий деятельность исполнительных органов власти Санкт-Петербурга, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, других госорганов, предприятий и организаций по выполнению президентского указа №757. "На заседаниях штаба мы регулярно обсуждаем конкретные шаги по обеспечению особого режима работы инфраструктуры транспорта и энергетики, коммуникаций и связи, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, для окружающей среды", - добавил он. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. Как сообщил СК, подготовкой теракта руководил журналист Роман Попков. Денисов и Попков (оба внесены в перечень террористов Росфинмониторинга) объявлены в розыск. Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами". ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. *Запрещенная экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20230517/tatarskiy-1872394455.html
https://ria.ru/20230429/pamyat-1868748656.html
https://ria.ru/20230414/tatarskiy-1865210174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр беглов, владлен татарский, юрий денисов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), васильевский остров, санкт-петербург, украина
ПМЭФ-2023, Александр Беглов, Владлен Татарский, Юрий Денисов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Васильевский остров, Санкт-Петербург, Украина
Пострадавшие в теракте в кафе в Петербурге получили единовременные выплаты
Беглов: 39 пострадавших при теракте в кафе в Петербурге получили единовременные выплаты
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Единовременные выплаты получили 39 пострадавших при теракте на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"(Выплаты получили) все, кто обратился за единовременной материальной помощью и имел основания для ее получения - кто пострадал в результате взрыва 2 апреля в кафе на углу Университетской набережной и 6-й линии Васильевского острова
. К концу мая таких набралось 39 человек, включая трех несовершеннолетних", - сказал он.
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По словам губернатора, размер выплаты зависел от степени вреда здоровью. "Пятнадцать пострадавших получили тяжелые травмы, один - травму средней степени тяжести, еще 23 - травмы легкой степени тяжести. Также мы, как и обещали, предоставили материальную помощь родственникам погибшего военкора", - рассказал Беглов.
"Никаких сложностей с выплатами не было и нет. Все пострадавшие представили необходимые пакеты документов. Информацией о гражданах, задетых взрывом, но не обратившихся за предоставлением материальной помощи, мы не располагаем. Собственнику оперативно была оказана помощь. Обследованы все помещения дома 25 по Университетской набережной. Выделены техника, материалы, рабочие", - добавил губернатор.
По его словам, в связи с подобными предусмотрены определенные схемы реагирования.
"Они предусматривают целый комплекс действий. Среди них, безусловно, и усиление мер безопасности. Правительство Санкт-Петербурга находится в оперативном взаимодействии с правоохранительными органами. Что именно мы предпринимаем для повышения террористической защищенности – распространению не подлежит. Хочу напомнить о президентском указе №757 от 19.10.2022, где для Санкт-Петербурга определен базовый уровень готовности в условиях специальной военной операции. Мегаполис продолжает жить в привычном ритме. Но меры по обеспечению безопасности стали более серьезными", - рассказал Беглов.
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Он отметил, что в городе создан и действует региональный оперативный штаб, координирующий деятельность исполнительных органов власти Санкт-Петербурга, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, других госорганов, предприятий и организаций по выполнению президентского указа №757. "На заседаниях штаба мы регулярно обсуждаем конкретные шаги по обеспечению особого режима работы инфраструктуры транспорта и энергетики, коммуникаций и связи, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, для окружающей среды", - добавил он.
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ
сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов
, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. Как сообщил СК
, подготовкой теракта руководил журналист Роман Попков. Денисов и Попков (оба внесены в перечень террористов Росфинмониторинга
) объявлены в розыск. Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* о необходимости ведения подрывной деятельности в России
с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
*Запрещенная экстремистская организация-иноагент
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