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Слуцкий ответил на вопрос об участии в президентских выборах

Слуцкий ответил на вопрос об участии в президентских выборах - РИА Новости, 15.06.2023

Слуцкий ответил на вопрос об участии в президентских выборах

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что пока рано думать о его участии в выборах президента России, предложив сначала пройти избирательную кампанию 2023... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:06

2023-06-15T14:06

2023-06-15T14:06

пмэф-2023

россия

леонид слуцкий (политик)

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экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что пока рано думать о его участии в выборах президента России, предложив сначала пройти избирательную кампанию 2023 года. Выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и допвыборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года. "Пока, как сказал Виртуальный Жириновский (ЛДПР на ПМЭФ презентовала нейросеть "Жириновский" - ред.), рано об этом думать. Давайте пройдем 10 сентября, Единый день голосования. А потом все вместе займемся президентской кампанией", - сказал Слуцкий в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос РИА Новости, будет ли он баллотироваться в президенты. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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россия, леонид слуцкий (политик), политика, экономика