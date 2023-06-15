Слуцкий ответил на вопрос об участии в президентских выборах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что пока рано думать о его участии в выборах президента России, предложив сначала пройти избирательную кампанию 2023 года. Выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и допвыборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года. "Пока, как сказал Виртуальный Жириновский (ЛДПР на ПМЭФ презентовала нейросеть "Жириновский" - ред.), рано об этом думать. Давайте пройдем 10 сентября, Единый день голосования. А потом все вместе займемся президентской кампанией", - сказал Слуцкий в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос РИА Новости, будет ли он баллотироваться в президенты. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что пока рано думать о его участии в выборах президента России, предложив сначала пройти избирательную кампанию 2023 года.
Выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и допвыборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.
"Пока, как сказал Виртуальный Жириновский (ЛДПР на ПМЭФ презентовала нейросеть "Жириновский" - ред.), рано об этом думать. Давайте пройдем 10 сентября, Единый день голосования. А потом все вместе займемся президентской кампанией", - сказал Слуцкий в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос РИА Новости, будет ли он баллотироваться в президенты.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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