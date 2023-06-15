https://ria.ru/20230615/vtb-1878462078.html

ВТБ заключил на ПМЭФ-2023 восемь соглашений о развитии российских регионов

ВТБ заключил на ПМЭФ-2023 восемь соглашений о развитии российских регионов - РИА Новости, 15.06.2023

ВТБ заключил на ПМЭФ-2023 восемь соглашений о развитии российских регионов

ВТБ заключил на ПМЭФ-2023 соглашения о сотрудничестве с восемью регионами России, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T20:02

2023-06-15T20:02

2023-06-15T20:02

экономика

россия

втб

пмэф

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ВТБ заключил на ПМЭФ-2023 соглашения о сотрудничестве с восемью регионами России, сообщает пресс-служба банка.Основными направлениями сотрудничества сторон станут разработка и внедрение современных банковских технологий и инфраструктуры, реализация инвестпрограмм, поддержка инноваций в промышленном комплексе и приоритетных региональных проектов. Также речь идет совместной работе по развитию системы кредитования всех сегментов клиентов, в том числе с использованием механизмов господдержки.Документы подписали заместитель президента − председателя правления ВТБ Денис Бортников и главы субъектов РФ."Соглашения станут основой для продолжения работы, которую ВТБ уже много лет ведет совместно с руководством регионов. Это дальнейшее развитие цифровых банковских технологий, реализация инвестиционных проектов, разработка новых программ поддержки населения и регионального бизнеса и другие задачи. Мы готовы делиться своей экспертизой в инвестиционной деятельности, социальной сфере, предоставлять ресурсы для поддержки предпринимательской инициативы. Уверен, что наше взаимодействие с органами власти поможет повысить качество жизни людей и будет выступать одним из драйверов развития регионов", − приводятся в сообщении слова Бортникова.Со стороны регионов соглашения с ВТБ подписали губернатор Кировской области Александр Соколов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Рязанской области Павел Малков, глава Тамбовской области Максим Егоров, премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, глава Чувашской Республики Олег Николаев и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, втб, пмэф