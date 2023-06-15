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ВТБ заключил на ПМЭФ-2023 восемь соглашений о развитии российских регионов - РИА Новости, 15.06.2023
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20:02 15.06.2023
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ВТБ заключил на ПМЭФ-2023 восемь соглашений о развитии российских регионов
ВТБ заключил на ПМЭФ-2023 восемь соглашений о развитии российских регионов - РИА Новости, 15.06.2023
ВТБ заключил на ПМЭФ-2023 восемь соглашений о развитии российских регионов
ВТБ заключил на ПМЭФ-2023 соглашения о сотрудничестве с восемью регионами России, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T20:02
2023-06-15T20:02
экономика
россия
втб
пмэф
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ВТБ заключил на ПМЭФ-2023 соглашения о сотрудничестве с восемью регионами России, сообщает пресс-служба банка.Основными направлениями сотрудничества сторон станут разработка и внедрение современных банковских технологий и инфраструктуры, реализация инвестпрограмм, поддержка инноваций в промышленном комплексе и приоритетных региональных проектов. Также речь идет совместной работе по развитию системы кредитования всех сегментов клиентов, в том числе с использованием механизмов господдержки.Документы подписали заместитель президента − председателя правления ВТБ Денис Бортников и главы субъектов РФ."Соглашения станут основой для продолжения работы, которую ВТБ уже много лет ведет совместно с руководством регионов. Это дальнейшее развитие цифровых банковских технологий, реализация инвестиционных проектов, разработка новых программ поддержки населения и регионального бизнеса и другие задачи. Мы готовы делиться своей экспертизой в инвестиционной деятельности, социальной сфере, предоставлять ресурсы для поддержки предпринимательской инициативы. Уверен, что наше взаимодействие с органами власти поможет повысить качество жизни людей и будет выступать одним из драйверов развития регионов", − приводятся в сообщении слова Бортникова.Со стороны регионов соглашения с ВТБ подписали губернатор Кировской области Александр Соколов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Рязанской области Павел Малков, глава Тамбовской области Максим Егоров, премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, глава Чувашской Республики Олег Николаев и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
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экономика, россия, втб, пмэф
Экономика, Россия, ВТБ, ПМЭФ

ВТБ заключил на ПМЭФ-2023 восемь соглашений о развитии российских регионов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ВТБ заключил на ПМЭФ-2023 соглашения о сотрудничестве с восемью регионами России, сообщает пресс-служба банка.
Основными направлениями сотрудничества сторон станут разработка и внедрение современных банковских технологий и инфраструктуры, реализация инвестпрограмм, поддержка инноваций в промышленном комплексе и приоритетных региональных проектов. Также речь идет совместной работе по развитию системы кредитования всех сегментов клиентов, в том числе с использованием механизмов господдержки.
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Вчера, 19:24
Документы подписали заместитель президента − председателя правления ВТБ Денис Бортников и главы субъектов РФ.
"Соглашения станут основой для продолжения работы, которую ВТБ уже много лет ведет совместно с руководством регионов. Это дальнейшее развитие цифровых банковских технологий, реализация инвестиционных проектов, разработка новых программ поддержки населения и регионального бизнеса и другие задачи. Мы готовы делиться своей экспертизой в инвестиционной деятельности, социальной сфере, предоставлять ресурсы для поддержки предпринимательской инициативы. Уверен, что наше взаимодействие с органами власти поможет повысить качество жизни людей и будет выступать одним из драйверов развития регионов", − приводятся в сообщении слова Бортникова.
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Вчера, 18:05
Со стороны регионов соглашения с ВТБ подписали губернатор Кировской области Александр Соколов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Рязанской области Павел Малков, глава Тамбовской области Максим Егоров, премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, глава Чувашской Республики Олег Николаев и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
 
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