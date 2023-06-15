https://ria.ru/20230615/vsu-1878343953.html

Пасечник назвал единственный возможный исход контрнаступления ВСУ

Пасечник назвал единственный возможный исход контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 15.06.2023

Пасечник назвал единственный возможный исход контрнаступления ВСУ

Контрнаступление украинских войск может закончиться успехом только для ВС РФ, заявил РИА Новости на ПМЭФ врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:39

2023-06-15T14:39

2023-06-15T14:39

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

леонид пасечник

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856196092_0:263:3042:1974_1920x0_80_0_0_fcc8d926b20b07e611725bc6c3adbaab.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Контрнаступление украинских войск может закончиться успехом только для ВС РФ, заявил РИА Новости на ПМЭФ врио главы ЛНР Леонид Пасечник. "Оно может закончиться успехом для нас, вот и все. Это мое личное мнение, оно абсолютно субъективное. Я просто знаю наших ребят: я с ними встречался, беседовал. Я знаю, какой большой объем работ мы проделали по укреплению наших оборонительных сооружений. Я думаю, что ничем хорошим для Украины контрнаступление не закончится", - сказал Пасечник. Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

https://ria.ru/20230615/plan-1878315098.html

россия

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, луганская народная республика, леонид пасечник, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр