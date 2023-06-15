Рейтинг@Mail.ru
Пасечник назвал единственный возможный исход контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/vsu-1878343953.html
Пасечник назвал единственный возможный исход контрнаступления ВСУ
Пасечник назвал единственный возможный исход контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 15.06.2023
Пасечник назвал единственный возможный исход контрнаступления ВСУ
Контрнаступление украинских войск может закончиться успехом только для ВС РФ, заявил РИА Новости на ПМЭФ врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:39
2023-06-15T14:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
леонид пасечник
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856196092_0:263:3042:1974_1920x0_80_0_0_fcc8d926b20b07e611725bc6c3adbaab.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Контрнаступление украинских войск может закончиться успехом только для ВС РФ, заявил РИА Новости на ПМЭФ врио главы ЛНР Леонид Пасечник. "Оно может закончиться успехом для нас, вот и все. Это мое личное мнение, оно абсолютно субъективное. Я просто знаю наших ребят: я с ними встречался, беседовал. Я знаю, какой большой объем работ мы проделали по укреплению наших оборонительных сооружений. Я думаю, что ничем хорошим для Украины контрнаступление не закончится", - сказал Пасечник. Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
https://ria.ru/20230615/plan-1878315098.html
россия
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856196092_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_ea3cdf5e822c7d3ccdd01ed9826c60ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, луганская народная республика, леонид пасечник, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пасечник назвал единственный возможный исход контрнаступления ВСУ

Пасечник заявил, что контрнаступление ВСУ может закончиться только успехом для России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Контрнаступление украинских войск может закончиться успехом только для ВС РФ, заявил РИА Новости на ПМЭФ врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
"Оно может закончиться успехом для нас, вот и все. Это мое личное мнение, оно абсолютно субъективное. Я просто знаю наших ребят: я с ними встречался, беседовал. Я знаю, какой большой объем работ мы проделали по укреплению наших оборонительных сооружений. Я думаю, что ничем хорошим для Украины контрнаступление не закончится", - сказал Пасечник.
Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.
Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму.
Минобороны России показало кадры уничтоженных танков, 10 июня 2023 года
Эхо Сталинграда: ФРГ в шоке от потерь "Леопардов" и ищет пути отступления
14 июня, 08:00
На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.
По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
План Киева включает убийство максимального числа россиян, заявил Подоляк
Вчера, 13:19
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала