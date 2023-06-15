Пасечник назвал единственный возможный исход контрнаступления ВСУ
Пасечник заявил, что контрнаступление ВСУ может закончиться только успехом для России
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Контрнаступление украинских войск может закончиться успехом только для ВС РФ, заявил РИА Новости на ПМЭФ врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
"Оно может закончиться успехом для нас, вот и все. Это мое личное мнение, оно абсолютно субъективное. Я просто знаю наших ребят: я с ними встречался, беседовал. Я знаю, какой большой объем работ мы проделали по укреплению наших оборонительных сооружений. Я думаю, что ничем хорошим для Украины контрнаступление не закончится", - сказал Пасечник.
Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.
Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму.
На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.
По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.