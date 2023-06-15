https://ria.ru/20230615/vodokhranilische-1878350573.html

Каховское водохранилище фактически перестало существовать, сообщил Рогов

Каховское водохранилище фактически перестало существовать, сообщил Рогов - РИА Новости, 15.06.2023

Каховское водохранилище фактически перестало существовать, сообщил Рогов

Каховское водохранилище после разрушения Каховской ГЭС фактически перестало существовать, сегодня это русло Днепра с мелкими заливами, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:51

2023-06-15T14:51

2023-06-15T14:51

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир рогов

разрушение каховской гэс

запорожская область

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825884642_0:0:3024:1701_1920x0_80_0_0_f26a175a4134493085d1e47b75892852.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Каховское водохранилище после разрушения Каховской ГЭС фактически перестало существовать, сегодня это русло Днепра с мелкими заливами, сообщил РИА Новости в четверг глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Водохранилищем его назвать уже сложно. Как такового Каховского водохранилища уже нет. Скорее всего, это теперь русло Днепра с мелкими заливами", - сказал Рогов. По его словам, после разрушения Каховской ГЭС произошло колоссальное сокращение зеркала водохранилища, а также нанесены трагические последствия для флоры и фауны. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230610/zatoplenie-1877268959.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир рогов, разрушение каховской гэс, запорожская область, ситуация в днр и лнр