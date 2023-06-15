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Вода из Каховского водохранилища идет к Болгарии, заявил Сальдо - РИА Новости, 15.06.2023
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15:55 15.06.2023 (обновлено: 15:59 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/voda-1878375238.html
Вода из Каховского водохранилища идет к Болгарии, заявил Сальдо
Вода из Каховского водохранилища идет к Болгарии, заявил Сальдо - РИА Новости, 15.06.2023
Вода из Каховского водохранилища идет к Болгарии, заявил Сальдо
Вода, сошедшая из Каховского водохранилища в результате разрушения ГЭС, движется течением в сторону побережья Румынии и Болгарии, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:55
2023-06-15T15:59
россия
румыния
болгария
владимир сальдо
владимир леонтьев (новая каховка)
следственный комитет россии (ск рф)
разрушение каховской гэс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Вода, сошедшая из Каховского водохранилища в результате разрушения ГЭС, движется течением в сторону побережья Румынии и Болгарии, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Вода, которая хлынула из Каховского водохранилища и сейчас уже зашла в Черное море, имеет достаточного много подозрений на риски заражений и движется вдоль побережья течением в сторону Румынии и Болгарии. Тут уже политический момент, что те, кто давал команду на разрушение плотины, они знали, что это произойдет, а значит им напевать и на Румынию, и на Болгарию, и на тех людей, которые там живут", - сказал Сальдо телеканалу НТВ. По его словам, киевские власти специально разрушили Каховскую ГЭС незадолго до Дня России, чтобы испортить праздник. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230615/ges-1878356279.html
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россия, румыния, болгария, владимир сальдо, владимир леонтьев (новая каховка), следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс, происшествия
Россия, Румыния, Болгария, Владимир Сальдо, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Следственный комитет России (СК РФ), Разрушение Каховской ГЭС, Происшествия
Вода из Каховского водохранилища идет к Болгарии, заявил Сальдо

Сальдо: воду из Каховского водохранилища течением в Черном море несет к Румынии и Болгарии

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкМужчина плывет на лодке по селу Корсунка Новокаховского района Херсонской области
Мужчина плывет на лодке по селу Корсунка Новокаховского района Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Мужчина плывет на лодке по селу Корсунка Новокаховского района Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Вода, сошедшая из Каховского водохранилища в результате разрушения ГЭС, движется течением в сторону побережья Румынии и Болгарии, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Вода, которая хлынула из Каховского водохранилища и сейчас уже зашла в Черное море, имеет достаточного много подозрений на риски заражений и движется вдоль побережья течением в сторону Румынии и Болгарии. Тут уже политический момент, что те, кто давал команду на разрушение плотины, они знали, что это произойдет, а значит им напевать и на Румынию, и на Болгарию, и на тех людей, которые там живут", - сказал Сальдо телеканалу НТВ.
Разрушенная плотина Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Сальдо заявил, что плотину Каховской ГЭС можно восстановить
Вчера, 15:00
По его словам, киевские власти специально разрушили Каховскую ГЭС незадолго до Дня России, чтобы испортить праздник.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
В бундестаге осудили слова Шольца о вине Москвы в ЧП на Каховской ГЭС
14 июня, 21:29
 
РоссияРумынияБолгарияВладимир СальдоВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Следственный комитет России (СК РФ)Разрушение Каховской ГЭСПроисшествия
 
 
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