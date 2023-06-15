https://ria.ru/20230615/voda-1878375238.html

Вода из Каховского водохранилища идет к Болгарии, заявил Сальдо

Вода из Каховского водохранилища идет к Болгарии, заявил Сальдо - РИА Новости, 15.06.2023

Вода из Каховского водохранилища идет к Болгарии, заявил Сальдо

Вода, сошедшая из Каховского водохранилища в результате разрушения ГЭС, движется течением в сторону побережья Румынии и Болгарии, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:55

2023-06-15T15:55

2023-06-15T15:59

россия

румыния

болгария

владимир сальдо

владимир леонтьев (новая каховка)

следственный комитет россии (ск рф)

разрушение каховской гэс

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Вода, сошедшая из Каховского водохранилища в результате разрушения ГЭС, движется течением в сторону побережья Румынии и Болгарии, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Вода, которая хлынула из Каховского водохранилища и сейчас уже зашла в Черное море, имеет достаточного много подозрений на риски заражений и движется вдоль побережья течением в сторону Румынии и Болгарии. Тут уже политический момент, что те, кто давал команду на разрушение плотины, они знали, что это произойдет, а значит им напевать и на Румынию, и на Болгарию, и на тех людей, которые там живут", - сказал Сальдо телеканалу НТВ. По его словам, киевские власти специально разрушили Каховскую ГЭС незадолго до Дня России, чтобы испортить праздник. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230615/ges-1878356279.html

https://ria.ru/20230614/stantsiya-1878178467.html

россия

румыния

болгария

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, румыния, болгария, владимир сальдо, владимир леонтьев (новая каховка), следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс, происшествия