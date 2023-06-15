Вода из Каховского водохранилища идет к Болгарии, заявил Сальдо
Сальдо: воду из Каховского водохранилища течением в Черном море несет к Румынии и Болгарии
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкМужчина плывет на лодке по селу Корсунка Новокаховского района Херсонской области
Мужчина плывет на лодке по селу Корсунка Новокаховского района Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Вода, сошедшая из Каховского водохранилища в результате разрушения ГЭС, движется течением в сторону побережья Румынии и Болгарии, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Вода, которая хлынула из Каховского водохранилища и сейчас уже зашла в Черное море, имеет достаточного много подозрений на риски заражений и движется вдоль побережья течением в сторону Румынии и Болгарии. Тут уже политический момент, что те, кто давал команду на разрушение плотины, они знали, что это произойдет, а значит им напевать и на Румынию, и на Болгарию, и на тех людей, которые там живут", - сказал Сальдо телеканалу НТВ.
По его словам, киевские власти специально разрушили Каховскую ГЭС незадолго до Дня России, чтобы испортить праздник.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.