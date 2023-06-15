https://ria.ru/20230615/vladimirov-1878319472.html

Ставропольский губернатор назвал первую учительницу "первой мамой"

Ставропольский губернатор назвал первую учительницу "первой мамой" - РИА Новости, 15.06.2023

Ставропольский губернатор назвал первую учительницу "первой мамой"

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал свою первую учительницу "первой мамой", строгой и справедливой одновременно. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:31

2023-06-15T13:31

2023-06-15T13:31

пмэф-2023

владимир владимиров

ставропольский край

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал свою первую учительницу "первой мамой", строгой и справедливой одновременно. "Моя первая учительница Юлия Федоровна была и строгой, и справедливой. Можно сказать, что в школе она была как первая мама", - рассказал он РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как вспомнил ставропольский губернатор, многие его сверстники, приходя в первый класс, не умели ни писать, ни считать, и учительнице удалось не только дать детям базовые знания, но и привить им тягу к обучению. "Она привила нам желание что-то узнать, научила учиться", - считает Владимиров. Всероссийская акция "Спасибо учителю" проходит в Год педагога и наставника. Чтобы принять участие в акции, нужно сделать фото или видео со своим учителем и выложить его в соцсети с хештегом #СпасибоУчителю.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/pmef-2023-1878157338.html

ставропольский край

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Артем Смирнов

владимир владимиров, ставропольский край