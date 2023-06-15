https://ria.ru/20230615/vladimirov-1878319472.html
Ставропольский губернатор назвал первую учительницу "первой мамой"
Ставропольский губернатор назвал первую учительницу "первой мамой" - РИА Новости, 15.06.2023
Ставропольский губернатор назвал первую учительницу "первой мамой"
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал свою первую учительницу "первой мамой", строгой и справедливой одновременно. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:31
2023-06-15T13:31
2023-06-15T13:31
пмэф-2023
владимир владимиров
ставропольский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878317544_0:71:3386:1976_1920x0_80_0_0_0a973ea603373af46339a619fe13210e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал свою первую учительницу "первой мамой", строгой и справедливой одновременно. "Моя первая учительница Юлия Федоровна была и строгой, и справедливой. Можно сказать, что в школе она была как первая мама", - рассказал он РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как вспомнил ставропольский губернатор, многие его сверстники, приходя в первый класс, не умели ни писать, ни считать, и учительнице удалось не только дать детям базовые знания, но и привить им тягу к обучению. "Она привила нам желание что-то узнать, научила учиться", - считает Владимиров. Всероссийская акция "Спасибо учителю" проходит в Год педагога и наставника. Чтобы принять участие в акции, нужно сделать фото или видео со своим учителем и выложить его в соцсети с хештегом #СпасибоУчителю.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/pmef-2023-1878157338.html
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878317544_215:37:2894:2047_1920x0_80_0_0_b1d5adc39401c763d3688b0e86701b2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир владимиров, ставропольский край
ПМЭФ-2023, Владимир Владимиров, Ставропольский край
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал свою первую учительницу "первой мамой", строгой и справедливой одновременно.
"Моя первая учительница Юлия Федоровна была и строгой, и справедливой. Можно сказать, что в школе она была как первая мама", - рассказал он РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Как вспомнил ставропольский губернатор, многие его сверстники, приходя в первый класс, не умели ни писать, ни считать, и учительнице удалось не только дать детям базовые знания, но и привить им тягу к обучению.
"Она привила нам желание что-то узнать, научила учиться", - считает Владимиров.
Всероссийская акция "Спасибо учителю
" проходит в Год педагога и наставника. Чтобы принять участие в акции, нужно сделать фото или видео со своим учителем и выложить его в соцсети с хештегом #СпасибоУчителю.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.