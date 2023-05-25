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Сергей Кравцов дал старт акции "Спасибо учителю" - РИА Новости, 25.05.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
21:36 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/aktsiya-1874215865.html
Сергей Кравцов дал старт акции "Спасибо учителю"
Сергей Кравцов дал старт акции "Спасибо учителю" - РИА Новости, 25.05.2023
Сергей Кравцов дал старт акции "Спасибо учителю"
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю" в четверг, 25 мая, на... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T21:36
2023-05-25T21:36
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю" в четверг, 25 мая, на онлайн-конференции "Суверенная система образования: итоги учебного года". В мероприятии приняли участие заместители Министра просвещения Татьяна Васильева и Анастасия Зырянова, педагоги, школьники и их родители из разных регионов страны.Сергей Кравцов напомнил, что Указом Президента этот год объявлен Годом педагога и наставника и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Министр просвещения России позвонил своей школьной учительнице Людмиле Николаевне Мешковой и выразил ей благодарность за жизненные уроки."Людмила Николаевна, огромное вам спасибо, здоровья и счастья! Школа для меня очень многое значит, и в вашем лице хочу поблагодарить каждого учителя нашей школы", – обратился Сергей Кравцов к учительнице.Людмила Мешкова отметила, что гордится всеми своими учениками и рассказала, что многие из них добились больших успехов. Она поблагодарила также Министра просвещения за поддержку.Глава ведомства рассказал, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет отправить поздравительную открытку или сделать звонок своему любимому педагогу в любой уголок страны.&quot;Год педагога и наставника – важнейший год для нас. Это возможность еще раз обратить внимание на вопросы, которые интересуют учителей. Этот год совпал с 200-летием со дня рождения нашего выдающегося педагога, ученого, основателя отечественной педагогической школы Константина Дмитриевича Ушинского. У нас много разных мероприятий. В каждом регионе проводим встречи с учителями, идет большая информационная работа&quot;, – отметил Сергей Кравцов.Чтобы принять участие в акции, нужно сделать фото или видео со своим учителем и выложить его в соцсети с хештегом #СпасибоУчителю.
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общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование

Сергей Кравцов дал старт акции "Спасибо учителю"

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю" в четверг, 25 мая, на онлайн-конференции "Суверенная система образования: итоги учебного года". В мероприятии приняли участие заместители Министра просвещения Татьяна Васильева и Анастасия Зырянова, педагоги, школьники и их родители из разных регионов страны.
Сергей Кравцов напомнил, что Указом Президента этот год объявлен Годом педагога и наставника и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Министр просвещения России позвонил своей школьной учительнице Людмиле Николаевне Мешковой и выразил ей благодарность за жизненные уроки.
"Людмила Николаевна, огромное вам спасибо, здоровья и счастья! Школа для меня очень многое значит, и в вашем лице хочу поблагодарить каждого учителя нашей школы", – обратился Сергей Кравцов к учительнице.
Людмила Мешкова отметила, что гордится всеми своими учениками и рассказала, что многие из них добились больших успехов. Она поблагодарила также Министра просвещения за поддержку.
Глава ведомства рассказал, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет отправить поздравительную открытку или сделать звонок своему любимому педагогу в любой уголок страны.
«

"Год педагога и наставника – важнейший год для нас. Это возможность еще раз обратить внимание на вопросы, которые интересуют учителей. Этот год совпал с 200-летием со дня рождения нашего выдающегося педагога, ученого, основателя отечественной педагогической школы Константина Дмитриевича Ушинского. У нас много разных мероприятий. В каждом регионе проводим встречи с учителями, идет большая информационная работа", – отметил Сергей Кравцов.

Чтобы принять участие в акции, нужно сделать фото или видео со своим учителем и выложить его в соцсети с хештегом #СпасибоУчителю.
 
Год педагога и наставникаОбществоСергей КравцовСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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