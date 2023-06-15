https://ria.ru/20230615/vizit-1878385461.html

Лихачев обвинил киевский режим в срыве визита Гросси на ЗАЭС

Лихачев обвинил киевский режим в срыве визита Гросси на ЗАЭС - РИА Новости, 15.06.2023

Лихачев обвинил киевский режим в срыве визита Гросси на ЗАЭС

Новый визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС откладывался по вине киевского режима, заявил журналистам генеральный директор... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:27

2023-06-15T16:27

2023-06-15T16:53

магатэ

рафаэль гросси

запорожская аэс

алексей лихачев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Новый визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС откладывался по вине киевского режима, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Гросси во главе делегации МАГАТЭ в четверг посещает Запорожскую АЭС."Мы понимаем, что нынешний визит проходит на фоне обострившейся военно-политической обстановки. Он несколько раз сносился. Миссия в течение нескольких недель не могла реализоваться по причине поведения киевских властей. Но благодаря личному мужеству работников МАГАТЭ она состоялась", - сказал Лихачев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/zaes-1878194114.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

магатэ, рафаэль гросси, запорожская аэс, алексей лихачев