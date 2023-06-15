https://ria.ru/20230615/vizit-1878385461.html
Лихачев обвинил киевский режим в срыве визита Гросси на ЗАЭС
Лихачев обвинил киевский режим в срыве визита Гросси на ЗАЭС - РИА Новости, 15.06.2023
Лихачев обвинил киевский режим в срыве визита Гросси на ЗАЭС
Новый визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС откладывался по вине киевского режима, заявил журналистам генеральный директор... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:27
2023-06-15T16:27
2023-06-15T16:53
магатэ
рафаэль гросси
запорожская аэс
алексей лихачев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Новый визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС откладывался по вине киевского режима, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Гросси во главе делегации МАГАТЭ в четверг посещает Запорожскую АЭС."Мы понимаем, что нынешний визит проходит на фоне обострившейся военно-политической обстановки. Он несколько раз сносился. Миссия в течение нескольких недель не могла реализоваться по причине поведения киевских властей. Но благодаря личному мужеству работников МАГАТЭ она состоялась", - сказал Лихачев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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магатэ, рафаэль гросси, запорожская аэс, алексей лихачев
МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Алексей Лихачев
Лихачев обвинил киевский режим в срыве визита Гросси на ЗАЭС
Лихачев заявил, что визит Гросси на ЗАЭС откладывался по вине киевского режима
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Новый визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС откладывался по вине киевского режима, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Гросси во главе делегации МАГАТЭ в четверг посещает Запорожскую АЭС.
"Мы понимаем, что нынешний визит проходит на фоне обострившейся военно-политической обстановки. Он несколько раз сносился. Миссия в течение нескольких недель не могла реализоваться по причине поведения киевских властей. Но благодаря личному мужеству работников МАГАТЭ она состоялась", - сказал Лихачев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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