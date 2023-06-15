https://ria.ru/20230615/valyuta-1878241904.html

Набиуллина рассказала об изменениях на мировом финансовом рынке

Набиуллина рассказала об изменениях на мировом финансовом рынке - РИА Новости, 15.06.2023

Набиуллина рассказала об изменениях на мировом финансовом рынке

Мировой финансовый рынок переживает существенные изменения, включая переосмысление роли доллара и евро: санкции против России заставили другие страны задуматься РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T10:25

2023-06-15T10:25

2023-06-15T10:26

пмэф-2023

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

мвф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Мировой финансовый рынок переживает существенные изменения, включая переосмысление роли доллара и евро: санкции против России заставили другие страны задуматься о диверсификации своих резервов, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "На финансовом рынке мировом происходят существенные изменения. Первое - это переосмысление роли резервных валют, это мы видим. Хотя доллар и евро остаются резервными валютами, но многие страны после истории с нами задумываются о диверсификации резервов", - сказала она, выступая на ПМЭФ. Набиуллина подчеркнула, что эмитент резервной валюты может злоупотреблять своим статусом, но в ограниченных масштабах. "Когда это начинает затрагивать большой объем мировой торговли, все начинают задумываться, что это может обернуться большими рисками, даже если это маловероятно", - отметила глава Банка России. Согласно данным МВФ, доля доллара в мировых валютных резервах по итогам прошлого года упала до 27-летнего минимума - 58,36%, а основным бенефициаром стали нерезервные валюты - их "вес" подскочил до максимума с середины 2012 года в 3,45%. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), мвф