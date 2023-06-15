Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина рассказала об изменениях на мировом финансовом рынке - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
10:25 15.06.2023 (обновлено: 10:26 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/valyuta-1878241904.html
Набиуллина рассказала об изменениях на мировом финансовом рынке
Набиуллина рассказала об изменениях на мировом финансовом рынке - РИА Новости, 15.06.2023
Набиуллина рассказала об изменениях на мировом финансовом рынке
Мировой финансовый рынок переживает существенные изменения, включая переосмысление роли доллара и евро: санкции против России заставили другие страны задуматься РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T10:25
2023-06-15T10:26
пмэф-2023
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
мвф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_fb1921b548fcc43dfaf45daeae60ca94.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Мировой финансовый рынок переживает существенные изменения, включая переосмысление роли доллара и евро: санкции против России заставили другие страны задуматься о диверсификации своих резервов, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "На финансовом рынке мировом происходят существенные изменения. Первое - это переосмысление роли резервных валют, это мы видим. Хотя доллар и евро остаются резервными валютами, но многие страны после истории с нами задумываются о диверсификации резервов", - сказала она, выступая на ПМЭФ. Набиуллина подчеркнула, что эмитент резервной валюты может злоупотреблять своим статусом, но в ограниченных масштабах. "Когда это начинает затрагивать большой объем мировой торговли, все начинают задумываться, что это может обернуться большими рисками, даже если это маловероятно", - отметила глава Банка России. Согласно данным МВФ, доля доллара в мировых валютных резервах по итогам прошлого года упала до 27-летнего минимума - 58,36%, а основным бенефициаром стали нерезервные валюты - их "вес" подскочил до максимума с середины 2012 года в 3,45%. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_95727059c8c1ae65261346b792ecc884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), мвф
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), МВФ
Набиуллина рассказала об изменениях на мировом финансовом рынке

Глава ЦБ Набиуллина: мировой финансовый рынок начал переосмысливать роль доллара и евро

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры США. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Мировой финансовый рынок переживает существенные изменения, включая переосмысление роли доллара и евро: санкции против России заставили другие страны задуматься о диверсификации своих резервов, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
«
"На финансовом рынке мировом происходят существенные изменения. Первое - это переосмысление роли резервных валют, это мы видим. Хотя доллар и евро остаются резервными валютами, но многие страны после истории с нами задумываются о диверсификации резервов", - сказала она, выступая на ПМЭФ.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
"Доллар — король навсегда". Правда, король голый
19 мая, 08:00
Набиуллина подчеркнула, что эмитент резервной валюты может злоупотреблять своим статусом, но в ограниченных масштабах. "Когда это начинает затрагивать большой объем мировой торговли, все начинают задумываться, что это может обернуться большими рисками, даже если это маловероятно", - отметила глава Банка России.
Согласно данным МВФ, доля доллара в мировых валютных резервах по итогам прошлого года упала до 27-летнего минимума - 58,36%, а основным бенефициаром стали нерезервные валюты - их "вес" подскочил до максимума с середины 2012 года в 3,45%.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. Итоги первого дня
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

Сессия Благополучие человека через призму современных ценностей

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

Студии радио Sputnik и телеканала RT

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

Сессия Здоровый образ жизни и внешние факторы, на него влияющие

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

Сессия Города и регионы будущего: экономика, инфраструктура, технологии, управление

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

Сессия: Путь винодела

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

Председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, Александр Шатиров, Директор Фонда РК-инвестиции, Вячеслав Комлев, учредитель ООО Редсофт

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
9 из 10

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)МВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала