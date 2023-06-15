https://ria.ru/20230615/vaktsinatsiya-1878408086.html

В Херсонской области проводят бесплатную вакцинацию населения

В Херсонской области проводят бесплатную вакцинацию населения - РИА Новости, 15.06.2023

В Херсонской области проводят бесплатную вакцинацию населения

В Херсонской области проводят бесплатную вакцинацию населения из-за наводнения, ее цель – не допустить распространение инфекционных заболеваний, сообщили РИА... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:25

2023-06-15T17:25

2023-06-15T17:25

россия

херсонская область

владимир путин

сергей шойгу

следственный комитет россии (ск рф)

разрушение каховской гэс

здоровье - общество

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ГЕНИЧЕСК, 15 июн – РИА Новости. В Херсонской области проводят бесплатную вакцинацию населения из-за наводнения, ее цель – не допустить распространение инфекционных заболеваний, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона. "В рамках ликвидации ЧС в нашем регионе с целью недопущения угрозы распространения инфекционных заболеваний, передающихся водным путем, в лечебных организациях продолжается бесплатная вакцинация населения. За три дня работы вакцинировано 599 человек, из них 571 взрослых и 28 детей", - сказали в министерстве. В ведомстве подчеркнули, что инфекционные заболевания могут протекать с различной степенью тяжести — от незначительных симптомов до тяжелых, неся угрозу жизни. В минздраве призвали местное население при первых симптомах незамедлительно обращаться за медицинской помощью. "Самостоятельно возможно начать лишь прием препаратов — сорбентов и обильно пить чистую воду", - подчеркнули в ведомстве. При этом медики подчеркнули, что детям младшего возраста, не подлежащих прививкам, рекомендован прием препаратов — бактериофагов, которые безвредны для организма, но эффективны в борьбе с бактериями, вызывающими кишечные инфекции. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате разрушилась верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды и вызвало наводнение на прибрежных территориях вниз по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230615/ges-1878284011.html

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россия

херсонская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, херсонская область , владимир путин, сергей шойгу, следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс, здоровье - общество