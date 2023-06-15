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В Херсонской области проводят бесплатную вакцинацию населения - РИА Новости, 15.06.2023
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17:25 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/vaktsinatsiya-1878408086.html
В Херсонской области проводят бесплатную вакцинацию населения
В Херсонской области проводят бесплатную вакцинацию населения - РИА Новости, 15.06.2023
В Херсонской области проводят бесплатную вакцинацию населения
В Херсонской области проводят бесплатную вакцинацию населения из-за наводнения, ее цель – не допустить распространение инфекционных заболеваний, сообщили РИА... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:25
2023-06-15T17:25
россия
херсонская область
владимир путин
сергей шойгу
следственный комитет россии (ск рф)
разрушение каховской гэс
здоровье - общество
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ГЕНИЧЕСК, 15 июн – РИА Новости. В Херсонской области проводят бесплатную вакцинацию населения из-за наводнения, ее цель – не допустить распространение инфекционных заболеваний, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона. "В рамках ликвидации ЧС в нашем регионе с целью недопущения угрозы распространения инфекционных заболеваний, передающихся водным путем, в лечебных организациях продолжается бесплатная вакцинация населения. За три дня работы вакцинировано 599 человек, из них 571 взрослых и 28 детей", - сказали в министерстве. В ведомстве подчеркнули, что инфекционные заболевания могут протекать с различной степенью тяжести — от незначительных симптомов до тяжелых, неся угрозу жизни. В минздраве призвали местное население при первых симптомах незамедлительно обращаться за медицинской помощью. "Самостоятельно возможно начать лишь прием препаратов — сорбентов и обильно пить чистую воду", - подчеркнули в ведомстве. При этом медики подчеркнули, что детям младшего возраста, не подлежащих прививкам, рекомендован прием препаратов — бактериофагов, которые безвредны для организма, но эффективны в борьбе с бактериями, вызывающими кишечные инфекции. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате разрушилась верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды и вызвало наводнение на прибрежных территориях вниз по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230615/ges-1878284011.html
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россия, херсонская область , владимир путин, сергей шойгу, следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс, здоровье - общество
Россия, Херсонская область , Владимир Путин, Сергей Шойгу, Следственный комитет России (СК РФ), Разрушение Каховской ГЭС, Здоровье - Общество
В Херсонской области проводят бесплатную вакцинацию населения

В Херсонской области вакцинировали 599 человек для предотвращения распространения инфекций

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник набирает в шприц компонент вакцины
Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 15 июн – РИА Новости. В Херсонской области проводят бесплатную вакцинацию населения из-за наводнения, ее цель – не допустить распространение инфекционных заболеваний, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
"В рамках ликвидации ЧС в нашем регионе с целью недопущения угрозы распространения инфекционных заболеваний, передающихся водным путем, в лечебных организациях продолжается бесплатная вакцинация населения. За три дня работы вакцинировано 599 человек, из них 571 взрослых и 28 детей", - сказали в министерстве.
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В ведомстве подчеркнули, что инфекционные заболевания могут протекать с различной степенью тяжести — от незначительных симптомов до тяжелых, неся угрозу жизни.
В минздраве призвали местное население при первых симптомах незамедлительно обращаться за медицинской помощью. "Самостоятельно возможно начать лишь прием препаратов — сорбентов и обильно пить чистую воду", - подчеркнули в ведомстве.
При этом медики подчеркнули, что детям младшего возраста, не подлежащих прививкам, рекомендован прием препаратов — бактериофагов, которые безвредны для организма, но эффективны в борьбе с бактериями, вызывающими кишечные инфекции.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате разрушилась верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды и вызвало наводнение на прибрежных территориях вниз по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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