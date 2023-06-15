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Первая учительница иркутского губернатора прошла всю войну медсестрой
Первая учительница иркутского губернатора прошла всю войну медсестрой - РИА Новости, 15.06.2023
Первая учительница иркутского губернатора прошла всю войну медсестрой
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что его первая учительница, которая была фронтовой медсестрой всю Великую Отечественную войну, вывела в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T20:42
2023-06-15T20:42
2023-06-15T20:42
год педагога и наставника
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что его первая учительница, которая была фронтовой медсестрой всю Великую Отечественную войну, вывела в люди многих школьников, требуя дисциплины и знания предметов. "Надежда Николаевна Трусова, фронтовичка, которая прошла всю войну, она была медсестра. У нее, к сожалению, не было детей, и она была нам как родная мама. Она вывела многих из нас в люди своей дисциплиной, требовательностью и упорством", - рассказал Кобзев в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Мы всегда ее уважали и даже побаивались", - признался глава Иркутской области. Кобзев добавил, что его первая учительница преподавала историю, и он благодаря ей всегда хорошо знал этот предмет. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет отправить поздравительную открытку или сделать звонок своему любимому педагогу в любой уголок страны. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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общество
Год педагога и наставника, Общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что его первая учительница, которая была фронтовой медсестрой всю Великую Отечественную войну, вывела в люди многих школьников, требуя дисциплины и знания предметов.
"Надежда Николаевна Трусова, фронтовичка, которая прошла всю войну, она была медсестра. У нее, к сожалению, не было детей, и она была нам как родная мама. Она вывела многих из нас в люди своей дисциплиной, требовательностью и упорством", - рассказал Кобзев в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Мы всегда ее уважали и даже побаивались", - признался глава Иркутской области.
Кобзев добавил, что его первая учительница преподавала историю, и он благодаря ей всегда хорошо знал этот предмет.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет отправить поздравительную открытку или сделать звонок своему любимому педагогу в любой уголок страны.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.