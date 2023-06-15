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Андрей Чибис рассказал, что с теплотой вспоминает первую учительницу - РИА Новости, 15.06.2023
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Мурманская область
 
10:42 15.06.2023 (обновлено: 11:55 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/uchitelnitsa-1878248305.html
Андрей Чибис рассказал, что с теплотой вспоминает первую учительницу
Андрей Чибис рассказал, что с теплотой вспоминает первую учительницу - РИА Новости, 15.06.2023
Андрей Чибис рассказал, что с теплотой вспоминает первую учительницу
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал, что сохранил самые... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T10:42
2023-06-15T11:55
мурманская область
мурманская область
андрей чибис
пмэф
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал, что сохранил самые теплые воспоминания о своей первой учительнице. "Замечательная женщина, Марина Валерьевна - с одной стороны, очень вовлеченная, с другой стороны - очень строгая. Такая, знаете, у которой не забалуешь", - рассказал он. Чибис признался, что до сих пор с теплотой вспоминает первую учительницу. "До сих пор ее помню, потому что первая учительница, первый класс воспринимается как вход во взрослую жизнь уже, и воспоминания самые теплые", - отметил он. Всероссийская акция "Спасибо учителю" проходит в Год педагога и наставника. Чтобы принять участие в акции, нужно сделать фото или видео со своим учителем и выложить его в соцсети с хештегом #СпасибоУчителю.Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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мурманская область, андрей чибис, пмэф, общество, год наставника
Мурманская область, Мурманская область, Андрей Чибис, ПМЭФ, Общество, Год наставника

Андрей Чибис рассказал, что с теплотой вспоминает первую учительницу

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис на ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал, что сохранил самые теплые воспоминания о своей первой учительнице.
"Замечательная женщина, Марина Валерьевна - с одной стороны, очень вовлеченная, с другой стороны - очень строгая. Такая, знаете, у которой не забалуешь", - рассказал он.
Чибис признался, что до сих пор с теплотой вспоминает первую учительницу.
"До сих пор ее помню, потому что первая учительница, первый класс воспринимается как вход во взрослую жизнь уже, и воспоминания самые теплые", - отметил он.
Всероссийская акция "Спасибо учителю" проходит в Год педагога и наставника. Чтобы принять участие в акции, нужно сделать фото или видео со своим учителем и выложить его в соцсети с хештегом #СпасибоУчителю.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на ПМЭФ-2023
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Мурманская областьМурманская областьАндрей ЧибисПМЭФОбществоГод наставника
 
 
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