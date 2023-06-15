https://ria.ru/20230615/uchitelnitsa-1878248305.html
Андрей Чибис рассказал, что с теплотой вспоминает первую учительницу
Андрей Чибис рассказал, что с теплотой вспоминает первую учительницу - РИА Новости, 15.06.2023
Андрей Чибис рассказал, что с теплотой вспоминает первую учительницу
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал, что сохранил самые... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T10:42
2023-06-15T10:42
2023-06-15T11:55
мурманская область
мурманская область
андрей чибис
пмэф
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год наставника
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал, что сохранил самые теплые воспоминания о своей первой учительнице. "Замечательная женщина, Марина Валерьевна - с одной стороны, очень вовлеченная, с другой стороны - очень строгая. Такая, знаете, у которой не забалуешь", - рассказал он. Чибис признался, что до сих пор с теплотой вспоминает первую учительницу. "До сих пор ее помню, потому что первая учительница, первый класс воспринимается как вход во взрослую жизнь уже, и воспоминания самые теплые", - отметил он. Всероссийская акция "Спасибо учителю" проходит в Год педагога и наставника. Чтобы принять участие в акции, нужно сделать фото или видео со своим учителем и выложить его в соцсети с хештегом #СпасибоУчителю.Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/soglasheniya-1878247681.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мурманская область, андрей чибис, пмэф, общество, год наставника
Мурманская область, Мурманская область, Андрей Чибис, ПМЭФ, Общество, Год наставника
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал, что сохранил самые теплые воспоминания о своей первой учительнице.
"Замечательная женщина, Марина Валерьевна - с одной стороны, очень вовлеченная, с другой стороны - очень строгая. Такая, знаете, у которой не забалуешь", - рассказал он.
Чибис
признался, что до сих пор с теплотой вспоминает первую учительницу.
"До сих пор ее помню, потому что первая учительница, первый класс воспринимается как вход во взрослую жизнь уже, и воспоминания самые теплые", - отметил он.
Всероссийская акция "Спасибо учителю"
проходит в Год педагога и наставника. Чтобы принять участие в акции, нужно сделать фото или видео со своим учителем и выложить его в соцсети с хештегом #СпасибоУчителю.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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