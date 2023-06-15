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Глава Ярославской области рассказал об отношении к профессии учителя

Глава Ярославской области рассказал об отношении к профессии учителя - РИА Новости, 15.06.2023

Глава Ярославской области рассказал об отношении к профессии учителя

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал, что школьные годы... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T20:49

2023-06-15T20:49

2023-06-15T20:49

год педагога и наставника

сн_образование

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал, что школьные годы оставили у него теплые воспоминания, а к профессии учителя он относится с трепетом, так как его мама была педагогом. "Моя мама была учителем русского и литературы, в библиотеке работала, была заведующей библиотеки. Эта тема мне очень близка. Я очень хорошо помню свою 16-ю школу города Ленинграда на Васильевском острове. И у меня самые теплые воспоминания о том времени", - сказал Евраев. Он добавил, что школьные годы прошли "интересно и здорово". Министр просвещения РФ Сергей Кравцов дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю" 25 мая. Он напомнил, что указом президента 2023 год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, общество