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Глава Ярославской области рассказал об отношении к профессии учителя - РИА Новости, 15.06.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
20:49 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/uchitel-1878471937.html
Глава Ярославской области рассказал об отношении к профессии учителя
Глава Ярославской области рассказал об отношении к профессии учителя - РИА Новости, 15.06.2023
Глава Ярославской области рассказал об отношении к профессии учителя
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал, что школьные годы... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T20:49
2023-06-15T20:49
год педагога и наставника
сн_образование
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал, что школьные годы оставили у него теплые воспоминания, а к профессии учителя он относится с трепетом, так как его мама была педагогом. "Моя мама была учителем русского и литературы, в библиотеке работала, была заведующей библиотеки. Эта тема мне очень близка. Я очень хорошо помню свою 16-ю школу города Ленинграда на Васильевском острове. И у меня самые теплые воспоминания о том времени", - сказал Евраев. Он добавил, что школьные годы прошли "интересно и здорово". Министр просвещения РФ Сергей Кравцов дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю" 25 мая. Он напомнил, что указом президента 2023 год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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сн_образование, общество
Год педагога и наставника, СН_Образование, Общество

Глава Ярославской области рассказал об отношении к профессии учителя

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал, что школьные годы оставили у него теплые воспоминания, а к профессии учителя он относится с трепетом, так как его мама была педагогом.
"Моя мама была учителем русского и литературы, в библиотеке работала, была заведующей библиотеки. Эта тема мне очень близка. Я очень хорошо помню свою 16-ю школу города Ленинграда на Васильевском острове. И у меня самые теплые воспоминания о том времени", - сказал Евраев.
Он добавил, что школьные годы прошли "интересно и здорово".
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю" 25 мая. Он напомнил, что указом президента 2023 год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
Год педагога и наставникаСН_ОбразованиеОбщество
 
 
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