https://ria.ru/20230615/uchitel-1878403503.html

Глава Башкирии вспоминает первую учительницу как доброго и чуткого человека

Глава Башкирии вспоминает первую учительницу как доброго и чуткого человека - РИА Новости, 15.06.2023

Глава Башкирии вспоминает первую учительницу как доброго и чуткого человека

Глава Башкирии Радий Хабиров вспоминает свою первую учительницу как очень доброго и чуткого человека, которого первоклашкам даже хотелось обнять. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:11

2023-06-15T17:11

2023-06-15T17:11

пмэф-2023

образование - общество

радий хабиров

республика башкортостан

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров вспоминает свою первую учительницу как очень доброго и чуткого человека, которого первоклашкам даже хотелось обнять. "Я до сих пор помню первый класс и первую учительницу, хотя прошло уже много лет. Анна Николаевна вспоминается как очень добрый и чуткий человек, которого даже хотелось обнять", - рассказал Хабиров в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как отметил Хабиров, классный руководитель после окончания начальной школы казался ему более строгим, чем первая учительница. "В любом случае, я безмерно признателен своим учителям", - признался он. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет отправить поздравительную открытку или сделать звонок своему любимому педагогу в любой уголок страны. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

образование - общество, радий хабиров, республика башкортостан