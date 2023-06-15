Глава Башкирии вспоминает первую учительницу как доброго и чуткого человека

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров вспоминает свою первую учительницу как очень доброго и чуткого человека, которого первоклашкам даже хотелось обнять. "Я до сих пор помню первый класс и первую учительницу, хотя прошло уже много лет. Анна Николаевна вспоминается как очень добрый и чуткий человек, которого даже хотелось обнять", - рассказал Хабиров в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как отметил Хабиров, классный руководитель после окончания начальной школы казался ему более строгим, чем первая учительница. "В любом случае, я безмерно признателен своим учителям", - признался он. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет отправить поздравительную открытку или сделать звонок своему любимому педагогу в любой уголок страны. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров вспоминает свою первую учительницу как очень доброго и чуткого человека, которого первоклашкам даже хотелось обнять.
«
"Я до сих пор помню первый класс и первую учительницу, хотя прошло уже много лет. Анна Николаевна вспоминается как очень добрый и чуткий человек, которого даже хотелось обнять", - рассказал Хабиров в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Цыденов рассказал, какой запомнил свою первую учительницу
Вчера, 14:45
Как отметил Хабиров, классный руководитель после окончания начальной школы казался ему более строгим, чем первая учительница.
"В любом случае, я безмерно признателен своим учителям", - признался он.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет отправить поздравительную открытку или сделать звонок своему любимому педагогу в любой уголок страны.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Особый интерес вызывает фестиваль "Душа России", проходящий на площадке "Ленфильма". Он переосмысляет традиции, историческое наследие и ремесла коренных народов Севера и демонстрирует достижения современных художников, дизайнеров, ремесленников.
Особый интерес вызывает фестиваль "Душа России", проходящий на площадке "Ленфильма". Он переосмысляет традиции, историческое наследие и ремесла коренных народов Севера и демонстрирует достижения современных художников, дизайнеров, ремесленников.
"Форум показал, что многополярный мир сегодня действительно есть. И для бизнеса важно понимать, какие процессы происходят на разных полюсах", — отметил в обращении к участникам форума губернатор Петербурга Александр Беглов.
"Форум показал, что многополярный мир сегодня действительно есть. И для бизнеса важно понимать, какие процессы происходят на разных полюсах", — отметил в обращении к участникам форума губернатор Петербурга Александр Беглов.
Особый интерес вызывает фестиваль "Душа России", проходящий на площадке "Ленфильма". Он переосмысляет традиции, историческое наследие и ремесла коренных народов Севера и демонстрирует достижения современных художников, дизайнеров, ремесленников.
"Форум показал, что многополярный мир сегодня действительно есть. И для бизнеса важно понимать, какие процессы происходят на разных полюсах", — отметил в обращении к участникам форума губернатор Петербурга Александр Беглов.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.