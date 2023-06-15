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Цыденов рассказал, какой запомнил свою первую учительницу

Цыденов рассказал, какой запомнил свою первую учительницу - РИА Новости, 15.06.2023

Цыденов рассказал, какой запомнил свою первую учительницу

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что помнит свою первую учительницу как доброго и внимательного человека, сумевшего сделать так, чтобы дети не только... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:45

2023-06-15T14:45

2023-06-15T14:45

пмэф-2023

образование - общество

алексей цыденов

россия

республика бурятия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что помнит свою первую учительницу как доброго и внимательного человека, сумевшего сделать так, чтобы дети не только получали знания, но и комфортно чувствовали себя в классе. "Замечательная учительница, добрая и внимательная... Она давала нам не только знания, но и ощущение комфорта в том смысле, что хотелось идти в школу", - сказал Цыденов в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По мнению главы Бурятии, школьный учитель играет важнейшую роль в становлении человека как личности, и миссия учителей начальных классов особенно важна в этой связи. "Мне кажется, в начальных классах именно человеческое отношение (к детям) является важнейшей составляющей. Никакие знания в голову не лягут, если в классе чувствуешь себя неуютно. А если в классе хорошо, то получишь и знания, и правильное воспитание, и все остальное", - считает Цыденов. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет отправить поздравительную открытку или сделать звонок своему любимому педагогу в любой уголок страны. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

россия

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

образование - общество, алексей цыденов, россия, республика бурятия