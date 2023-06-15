Цыденов рассказал, какой запомнил свою первую учительницу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что помнит свою первую учительницу как доброго и внимательного человека, сумевшего сделать так, чтобы дети не только получали знания, но и комфортно чувствовали себя в классе. "Замечательная учительница, добрая и внимательная... Она давала нам не только знания, но и ощущение комфорта в том смысле, что хотелось идти в школу", - сказал Цыденов в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По мнению главы Бурятии, школьный учитель играет важнейшую роль в становлении человека как личности, и миссия учителей начальных классов особенно важна в этой связи. "Мне кажется, в начальных классах именно человеческое отношение (к детям) является важнейшей составляющей. Никакие знания в голову не лягут, если в классе чувствуешь себя неуютно. А если в классе хорошо, то получишь и знания, и правильное воспитание, и все остальное", - считает Цыденов. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет отправить поздравительную открытку или сделать звонок своему любимому педагогу в любой уголок страны. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что помнит свою первую учительницу как доброго и внимательного человека, сумевшего сделать так, чтобы дети не только получали знания, но и комфортно чувствовали себя в классе.
«
"Замечательная учительница, добрая и внимательная... Она давала нам не только знания, но и ощущение комфорта в том смысле, что хотелось идти в школу", - сказал Цыденов в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По мнению главы Бурятии, школьный учитель играет важнейшую роль в становлении человека как личности, и миссия учителей начальных классов особенно важна в этой связи.
«
"Мне кажется, в начальных классах именно человеческое отношение (к детям) является важнейшей составляющей. Никакие знания в голову не лягут, если в классе чувствуешь себя неуютно. А если в классе хорошо, то получишь и знания, и правильное воспитание, и все остальное", - считает Цыденов.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет отправить поздравительную открытку или сделать звонок своему любимому педагогу в любой уголок страны.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
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