https://ria.ru/20230615/uchitel-1878271477.html

Тамбовский губернатор благодарен своей первой учительнице

Тамбовский губернатор благодарен своей первой учительнице - РИА Новости, 15.06.2023

Тамбовский губернатор благодарен своей первой учительнице

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров считает, что именно первая учительница в начальной школе дала ему путевку в жизнь, которая стала залогом дальнейшей... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:32

2023-06-15T11:32

2023-06-15T11:55

пмэф-2023

образование - общество

максим егоров

тамбовская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров считает, что именно первая учительница в начальной школе дала ему путевку в жизнь, которая стала залогом дальнейшей успешной учебы. "Это было начало моей школьной жизни, которая дала мне дальнейшую путевку в жизнь. Не было бы первого учителя, не было бы и успешного окончания средней школы, и института с отличием", - рассказал Егоров РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава Тамбовской области добавил, что недавно побывал на юбилее своей школы в Нижнем Новгороде и был счастлив пообщаться не только с одноклассниками, но и с первой учительницей. Всероссийская акция "Спасибо учителю" проходит в Год педагога и наставника. Чтобы принять участие в акции, нужно сделать фото или видео со своим учителем и выложить его в соцсети с хештегом #СпасибоУчителю.Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

тамбовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

образование - общество, максим егоров, тамбовская область