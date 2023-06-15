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Глава фонда "Защитники Отечества" Цивилева благодарит первую учительницу
Глава фонда "Защитники Отечества" Цивилева благодарит первую учительницу - РИА Новости, 15.06.2023
Глава фонда "Защитники Отечества" Цивилева благодарит первую учительницу
Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказала, что... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T20:37
2023-06-15T20:37
2023-06-15T20:37
год педагога и наставника
сн_образование
общество
сергей кравцов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказала, что помнит дружескую атмосферу в первом классе, которую создала ее первая учительница. "Я помню свою первую учительницу. Ее звали Светлана Ильинична. Очень опытный, чуткий педагог, которая сделала возможным обучение в начальной школе в первых классах не стрессом, а интересным процессом познания. Которая сумела создать такую среду, где мы все были друзьями, сблизились. Общение с одноклассниками позволило выстроить навыки коммуникации, которые пригождаются сейчас", - сказала Анна Цивилева. Она добавила, что хорошие отношения с одноклассниками, общение и дружба очень важны для школьников. "Мне кажется, что как раз сейчас детям, которые очень погружены в гаджеты и лишены личного общения, будет не хватать этих навыков. Сближению могут послужить различные поездки, экскурсии , совместные квесты, мероприятия, которые позволят изучить твоего визави, твоих одноклассников, проверить на возможность взаимопомощи, дружбы", - уточнила глава фонда. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет отправить поздравительную открытку или сделать звонок своему любимому педагогу в любой уголок страны. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
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сн_образование, общество, сергей кравцов
Год педагога и наставника, СН_Образование, Общество, Сергей Кравцов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказала, что помнит дружескую атмосферу в первом классе, которую создала ее первая учительница.
"Я помню свою первую учительницу. Ее звали Светлана Ильинична. Очень опытный, чуткий педагог, которая сделала возможным обучение в начальной школе в первых классах не стрессом, а интересным процессом познания. Которая сумела создать такую среду, где мы все были друзьями, сблизились. Общение с одноклассниками позволило выстроить навыки коммуникации, которые пригождаются сейчас", - сказала Анна Цивилева.
Она добавила, что хорошие отношения с одноклассниками, общение и дружба очень важны для школьников.
"Мне кажется, что как раз сейчас детям, которые очень погружены в гаджеты и лишены личного общения, будет не хватать этих навыков. Сближению могут послужить различные поездки, экскурсии , совместные квесты, мероприятия, которые позволят изучить твоего визави, твоих одноклассников, проверить на возможность взаимопомощи, дружбы", - уточнила глава фонда.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет отправить поздравительную открытку или сделать звонок своему любимому педагогу в любой уголок страны.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.