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Глава фонда "Защитники Отечества" Цивилева благодарит первую учительницу - РИА Новости, 15.06.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
20:37 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/tsivileva-1878469032.html
Глава фонда "Защитники Отечества" Цивилева благодарит первую учительницу
Глава фонда "Защитники Отечества" Цивилева благодарит первую учительницу - РИА Новости, 15.06.2023
Глава фонда "Защитники Отечества" Цивилева благодарит первую учительницу
Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказала, что... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T20:37
2023-06-15T20:37
год педагога и наставника
сн_образование
общество
сергей кравцов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказала, что помнит дружескую атмосферу в первом классе, которую создала ее первая учительница. "Я помню свою первую учительницу. Ее звали Светлана Ильинична. Очень опытный, чуткий педагог, которая сделала возможным обучение в начальной школе в первых классах не стрессом, а интересным процессом познания. Которая сумела создать такую среду, где мы все были друзьями, сблизились. Общение с одноклассниками позволило выстроить навыки коммуникации, которые пригождаются сейчас", - сказала Анна Цивилева. Она добавила, что хорошие отношения с одноклассниками, общение и дружба очень важны для школьников. "Мне кажется, что как раз сейчас детям, которые очень погружены в гаджеты и лишены личного общения, будет не хватать этих навыков. Сближению могут послужить различные поездки, экскурсии , совместные квесты, мероприятия, которые позволят изучить твоего визави, твоих одноклассников, проверить на возможность взаимопомощи, дружбы", - уточнила глава фонда. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет отправить поздравительную открытку или сделать звонок своему любимому педагогу в любой уголок страны. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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сн_образование, общество, сергей кравцов
Год педагога и наставника, СН_Образование, Общество, Сергей Кравцов

Глава фонда "Защитники Отечества" Цивилева благодарит первую учительницу

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПредседатель совета директоров ООО "Колмар Груп" Анна Цивилева во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
Председатель совета директоров ООО Колмар Груп Анна Цивилева во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказала, что помнит дружескую атмосферу в первом классе, которую создала ее первая учительница.
"Я помню свою первую учительницу. Ее звали Светлана Ильинична. Очень опытный, чуткий педагог, которая сделала возможным обучение в начальной школе в первых классах не стрессом, а интересным процессом познания. Которая сумела создать такую среду, где мы все были друзьями, сблизились. Общение с одноклассниками позволило выстроить навыки коммуникации, которые пригождаются сейчас", - сказала Анна Цивилева.
Она добавила, что хорошие отношения с одноклассниками, общение и дружба очень важны для школьников.
"Мне кажется, что как раз сейчас детям, которые очень погружены в гаджеты и лишены личного общения, будет не хватать этих навыков. Сближению могут послужить различные поездки, экскурсии , совместные квесты, мероприятия, которые позволят изучить твоего визави, твоих одноклассников, проверить на возможность взаимопомощи, дружбы", - уточнила глава фонда.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет отправить поздравительную открытку или сделать звонок своему любимому педагогу в любой уголок страны.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
Год педагога и наставникаСН_ОбразованиеОбществоСергей Кравцов
 
 
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