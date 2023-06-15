https://ria.ru/20230615/tsivileva-1878469032.html

Глава фонда "Защитники Отечества" Цивилева благодарит первую учительницу

Глава фонда "Защитники Отечества" Цивилева благодарит первую учительницу - РИА Новости, 15.06.2023

Глава фонда "Защитники Отечества" Цивилева благодарит первую учительницу

Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказала, что... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T20:37

2023-06-15T20:37

2023-06-15T20:37

год педагога и наставника

сн_образование

общество

сергей кравцов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748490471_0:0:3164:1779_1920x0_80_0_0_0e19acfe54b9be82352c80d3b6f8f0bc.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказала, что помнит дружескую атмосферу в первом классе, которую создала ее первая учительница. "Я помню свою первую учительницу. Ее звали Светлана Ильинична. Очень опытный, чуткий педагог, которая сделала возможным обучение в начальной школе в первых классах не стрессом, а интересным процессом познания. Которая сумела создать такую среду, где мы все были друзьями, сблизились. Общение с одноклассниками позволило выстроить навыки коммуникации, которые пригождаются сейчас", - сказала Анна Цивилева. Она добавила, что хорошие отношения с одноклассниками, общение и дружба очень важны для школьников. "Мне кажется, что как раз сейчас детям, которые очень погружены в гаджеты и лишены личного общения, будет не хватать этих навыков. Сближению могут послужить различные поездки, экскурсии , совместные квесты, мероприятия, которые позволят изучить твоего визави, твоих одноклассников, проверить на возможность взаимопомощи, дружбы", - уточнила глава фонда. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет отправить поздравительную открытку или сделать звонок своему любимому педагогу в любой уголок страны. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, общество, сергей кравцов