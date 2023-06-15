В Нижнем Новгороде создадут центр беспилотных авиационных систем
В Нижнем Новгороде создадут научно-производственный центр беспилотных авиационных систем
Вид на Нижнй Новгород. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Региональный научно-производственный центр беспилотных авиационных систем планируется создать в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующее соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор – генеральный конструктор Научно-производственного предприятия "Радар ммс" Георгий Анцев и генеральный директор Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева Сергей Итальянцев.
"Развитие беспилотных авиационных систем сегодня – одно из самых перспективных и востребованных направлений. Задачу по созданию сети центров поддержки проектирования, испытаний, производства и подготовки к сертификации беспилотных авиационных систем поставил президент страны Владимир Путин. Нижегородская область обладает огромными возможностями в данном направлении. Есть производственные площадки, интеллектуальный потенциал, а самое главное – желание разрабатывать и внедрять столь нужные для страны технологии. Соглашение, которое сегодня было подписано с "Радар ммс" и ЦКБ Алексеева – это основа нашего движения вперед в отрасли. Будем оказывать всестороннее содействие", – цитирует пресс-служба слова Никитина.
Помимо создания в Нижегородской области центра беспилотных авиационных систем, сотрудничество предполагает реализацию государственной научно-технологической политики в сфере беспилотных авиационных систем и развитие рынка беспилотной авиации в России.
В задачи и основные направления деятельности будущего регионального центра беспилотных авиационных систем будут входить формирование и актуализация банка технологий для проектирования нового поколения авиационных систем, создание прототипов и опытных образцов, проведение экспертизы проектов, сертификация систем и элементов инфраструктуры, летные и наземные испытания, обучение операторов БАС и многое другое. К работе планируется подключать профильные организации микро- и радиоэлектроники, стартапы производителей беспилотников, вузы.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.